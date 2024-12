"Największy akt łaski w ciągu jednego dnia". Niespodziewany ruch Joe Bidena

Ogłoszony przez Joe Bidena akt dotyczy osób, które w związku z pandemią COVID-19 odbyły co najmniej rok kary pozbawienia wolności w areszcie domowym. Jak przypomina AP, więzienia były wyjątkowo niebezpieczne pod względem rozprzestrzeniania się wirusa i części więźniów karę pozbawienia wolności w aresztach zamieniono na areszty domowe.

- Ameryka została zbudowana na obietnicy możliwości i drugiej szansy – powiedział Biden w oświadczeniu. - Jako prezydent mam wielki przywilej okazania miłosierdzia ludziom, którzy okazali skruchę i przywrócenia tym obywatelom możliwości uczestnictwa w codziennym życiu - powiedział.

Czytaj więcej Polityka Biden ułaskawia skazanych za posiadanie marihuany Prezydent Joe Biden ułaskawił wszystkie osoby skazane za posiadanie marihuany na mocy prawa federalnego. Zapowiedział też, że jego administracja sprawdzi, czy marihuana nadal powinna być narkotykiem klasy 1, takim jak heroina i LSD.

Jak zauważa AP to największy taki akt łaski podjęty jednorazowo. Drugim co do wielkości aktem ułaskawienia w ciągu jednego dnia była decyzja Baracka Obamy, dotycząca 330 osób, podjęta krótko przed opuszczeniem przez niego urzędu w 2017 r.

W tle sprawa ułaskawienia Huntera Bidena

Jak zauważa agencja ułaskawienie to nastąpiło po szeroko komentowanym ułaskawieniu syna Joe Bidena, Huntera w związku z poświadczeniem nieprawdy i nielegalnym posiadaniem broni. Na początku grudnia – tuż po ułaskawieniu syna – prezydent Biden tłumaczył, że jego polityczni rywale chcieli „złamać Huntera” prowadząc przeciwko niemu stronnicze postępowanie.