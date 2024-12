Koniec listy „zdrajców rasy”. Kontrowersyjna strona zniknęła z sieci

Nie oznacza to, że strona zniknęła z sieci. Była umieszczona na amerykańskim serwerze, a w 2006 roku po raz pierwszy zablokowano ją dzięki interwencji MSZ przy współpracy z FBI. Jednak wkrótce pojawiła się ponownie, a kolejne apele polskich służb do amerykańskiej administracji na niewiele się zdały, bo Amerykanie powoływali się na poprawkę do konstytucji, mówiącej o wolności słowa.

Lista wrogów znowu działa Witryna Redwatch ponownie zamieszcza zdjęcia „zdrajców rasy". Prokuratura przyznaje, że ma związane ręce.

Od tamtego czasu o Redwatch co jakiś czas robiło się głośno, np. gdy w 2007 roku umieszczono na niej zdjęcia uczniów z Zabrza, którzy pomagali w uprzątaniu okolicznego kirkutu. W 2011 roku trafiły na nią dane m.in. posłów Anny Grodzkiej i Killiona Munyamy, a w 2016 roku polityków ówczesnej opozycji, w tym Adriana Zandberga, Wandy Nowickiej i Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Strony Redwatch już nie ma. Domena wciąż jest zajęta, ale dostawca oferuje zainteresowanym pomoc w jej odkupieniu

To już jednak przeszłość, bo strona Redwatch nie jest już dostępna. Znikła prawdopodobnie w ostatnich miesiącach. Skasowano też powiązaną z nią stronę bhpoland.org, należącą do organizacji neofaszystowskiej Blood & Honour. Po wpisaniu pierwszego z adresów pojawia się pusta strona, drugiego – reklamy.

Strony tak jak w przeszłości znajdują się na serwerach firmy Wild West Domains z siedzibą w Arizonie. Obecnie jest ona częścią większego dostawcy usług internetowych GoDaddy.

Dlaczego strony zniknęły z sieci? Na nasze pytanie nie odpowiedział dział PR firmy GoDaddy. Za to z wyszukiwarki GoDaddy wynika, że obie domeny są co prawda wciąż zajęte, ale w pozyskaniu ich może pomóc broker. Koszt usługi to około 350 zł za każdą z nich. „Powodzenie nabycia domeny za pośrednictwem brokera zależy od różnych czynników, w tym od chęci sprzedaży aktualnego właściciela i złożonej oferty” – napisał nam dział obsługi klienta, gdy przedstawiliśmy się jako zainteresowani zakupem domen.