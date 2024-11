Afera GetBack: sąd nierychliwy, ofiary czekają

Osądzić aferę miała początkowo tylko sędzia Iwona Strączyńska, finalnie skład poszerzono na trzyosobowy. Oprócz Strączyńskiej (sędzia referent i przewodnicząca składu) są też sędzia Monika Niezabitowska-Nowakowska i sędzia Marzena Tomczyk-Zięba (zapasowym sędzią jest Anna Wielgolewska). Na posiedzeniu organizacyjnym w 2021 r. ustalono, że rozprawy będą raz w tygodniu. Jest rażąco inaczej.

Z 18 zaplanowanych na ten rok rozpraw odbyło się pięć. „Spadła” jedna rozprawa w styczniu i po dwie w kolejnych miesiącach (w lutym, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i w listopadzie). Sąd sprawie GetBacku poświęcił w tym roku pięć rozpraw – jedną w styczniu, dwie w maju i dwie w czerwcu.

Rozprawy były odwoływane „z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność sędziego referenta”, a w jednym przypadku (w styczniu) „z powodu nie rozpoznania wniosku o wyłączenie od orzekania sędziego referenta SSO Iwony Strączyńskiej” – odpowiada „Rzeczpospolitej” sekcja prasowa SO w Warszawie.

Poszkodowani rozgoryczeni

– Przyczyna jest losowa, stan zdrowia pani sędzi, udokumentowany kolejnymi zwolnieniami lekarskimi – precyzuje sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu. I wskazuje, że ostatnie ze zwolnień jest wystawione od lipca do końca tygodnia. Czy sędzia Strączyńska je przedłuży – nie wiadomo.

Sprawa GetBacku jest jedyną, jaką ma w referacie sędzia Strączyńska. Już wcześniej nie pałała energią do jej osądzenia. Cztery miesiące po wpłynięciu (w 2020 r.) aktu oskarżenia do sądu sędzia Strączyńska chciała odesłać do poprawki ze względu na „istotne braki”. Tak się nie stało, bo sąd apelacyjny po zażaleniu prokuratury uznał materiał za wystarczający do rozpoznania, a decyzję sędzi poddał miażdżącej krytyce. Podkreślił, że „sprawa wymaga szybkiego osądu”.