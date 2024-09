Tym, co wyróżnia „Lee. Na własne oczy” w reż. Ellen Kuras, są doskonałe kadry i poruszająca do głębi postać głównej bohaterki. Jak to osiągnięto? Mająca polskie korzenie Kuras, uznana w hollywoodzkim środowisku filmowym operatorka, tym razem odpowiadająca za reżyserię, zdjęcia do filmu powierzyła Pawłowi Edelmanowi, a do roli Lee Miller zaprosiła oscarową Kate Winslet.