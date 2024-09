W 2023 roku Routh na swoim profilu na Facebooku zachęcał osoby spoza Ukrainy, by pojechały walczyć nad Dniepr. W serii wpisów od października 2023 roku próbował pozyskać dla ukraińskiej armii poborowych z Afganistanu, przedstawiając się za nieoficjalnego łącznika ukraińskiego rządu.



„Afgańscy żołnierze – Ukraina jest zainteresowana w pozyskaniu 3 tysięcy żołnierzy, więc potrzebuję, aby każdy żołnierz, który ma paszport, wysłał mi kopię jego paszportu, abym mógł wysłać go na Ukrainę” - napisał w jednym z wpisów opublikowanym zarówno po angielsku, jak i w używanym w Afganistanie języku paszto.



Ryan Wesley Routh pisał, że stawką wyborów prezydenckich w USA jest demokracja

Routh zamieszczał też w internecie wpisy świadczące o jego zaangażowaniu politycznym. Oznaczając prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamalę Harris apelował do nich np. aby udali się na pogrzeb 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa, który dokonał nieudanej próby zamachu na Donalda Trumpa w czasie wiecu w Pensylwanii.



W kwietniu oznaczając prezydenta Joe Bidena w serwisie X pisał, że sztab wyborczy Bidena, który był wówczas kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta, powinien stworzyć hasło w rodzaju KADAF (Keep America Democratic and Free – Zachowajmy Amerykę demokratyczną i wolną). Jak pisał hasło, z którym Trump idzie do wyborów powinno brzmieć MASA (Make American Slaves Again – Uczyńmy znów Amerykanów niewolnikami) co było parafrazą sloganu MAGA (Make America Great Again – Uczyńmy znów Amerykę wielką), który jest hasłem Donalda Trumpa i jego zwolenników.



„Stawką wyborów jest demokracja i nie możemy przegrać” - podkreślał.