Informację o porzuconych lekach Straż Miejska otrzymała w poniedziałek wieczorem drogą telefoniczną. Miały się znajdować na przystanku tramwajowym tuż przy Błękitnym Wieżowcu na Placu Bankowym.



Patrol Straży Miejskiej, który przybył na wskazane miejsce, nie znalazł leków na samym przystanku. Strażnicy przeszukali okolice i w jednym z koszy na śmiecie znaleźli leżące na wierzchu opakowania kilku leków. Cztery z opakowań były opisane jako fentanyl.



Strażnicy zabezpieczyli znalezisko i zawiadomili policję. Jak podkreślają, po środki mógł sięgnąć każdy przechodzień, nawet dziecko. Leki zostały przetransportowane do komendy rejonowej.



Czytaj więcej Nauka Zombifikacja, czyli tragiczne skutki fentanylu Fentanyl jest najsilniejszym lekiem przeciwbólowym świata. Niestety ma też silne działanie psychoaktywne co powoduje, że staje się popularnym narkotykiem "rekreacyjnym". Jest jednak bardzo uzależniający i niebezpieczny.

Co to jest fentanyl i dlaczego jest tak niebezpieczny

Fentanyl jest niezwykle silnym syntetycznym opioidem, o działaniu podobnym do morfiny, ale silniejszym. Występuje często w postaci plastrów i pastylek do ssania, stosuje się go do leczenia ciężkiego i przewlekłego bólu spowodowanego nowotworami oraz innymi chorobami i urazami.