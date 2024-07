Za Waldemarem Bobkowski został list gończy. Na stronie policji pojawił się także biogram ze zdjęciem mężczyzny. Byłego senatora PiS szuka Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.



Z danych na stronie policji wynika, że list gończy wystawiony został 25 czerwca br. Niedawno były senator w rozmowie z Radiem Gdańsk twierdził, że przebywa w sanatorium.

screen z policja.gov.pl

W marcu 2021 roku w na policję trafiło nagranie, na którym były już wówczas senator Prawa i Sprawiedliwości przywiązuje psa do haka holowniczego swojego auta. Zwierzę początkowo biegło za samochodem, ale prędkość spowodowała, że pies upadł i był ciągnięty po asfalcie. Zdarzenie zarejestrowała kamera samochodu jadącego za pojazdem ciągnącym zwierzę.

Waldemar Bonkowski prawomocnie skazany. Czego dotyczyły zarzuty

Funkcjonariusze szybko ustalili posiadacza auta, którym okazał się Waldemar Bonkowski. Podczas przeszukania jego posesji odnaleziono ciało martwego psa. Polityk twierdził, że zwierzę wydostało się z ogrodzonego podwórza, a on rzeczywiście przywiązał je do samochodu, chcąc sprowadzić psa do domu. Twierdził jednak, że nie było mowy o ciągnięciu go po asfalcie. — Pies biegł, krokiem sobie szedł — przekonywał wówczas. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.