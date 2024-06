Osadzeni w areszcie w Rostowie wzięli zakładników. Szturm służb

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 844 Od ponad dwóch lat Ukraina broni się przed rosyjską agresją. W Szwajcarii trwa szczyt pokojowy, w którym bierze udział 101 państw i organizacji - jest m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski.

O buncie więźniów donosiły oficjalne rosyjskie źródła, ale więcej informacji pojawiło się na Telegramie, przede wszystkim na powiązanych ze służbami kanałach Baza i Mash. Zgodnie z nimi sześciu napastników to osoby skazane m.in. za terroryzm i przynależność do ISIS. Choć służby penitencjarne miały wiedzieć, o przygotowaniach do akcji, to jednak nie zapobiegły niej, mimo, że buntownicy osadzeni byli w różnych celach.



Za zakładników napastnicy wzięli dwóch funkcjonariuszy służb penitencjarnych, w tym kierownika ośrodka w obwodzie rostowskim. Napastnicy domagali się dostarczenia im broni, zorganizowania transportu i zwolnienia z więzienia — część z nich miała wieloletnie wyroki.



Po krótkich negocjacjach szturm na areszt śledczy przeprowadzili funkcjonariusze Rosgwardii i służb specjalnych. Akcja — według kanału Baza — miała trwać zaledwie trzy minuty. W jej efekcie napastnicy zostali „wyeliminowani” — nie wiadomo na razie, w jakiej liczbie. Choć oficjalnie zakładnikom nic się nie stało, to według Bazy jednemu z nich zadano ranę kłutą. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.