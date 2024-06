Irakijczyk miał przemycić przez granicę z Białorusią ponad 1600 osób. Adam Bodnar wnioskuje o ekstradycję

O sprawie poinformowało w komunikacie Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. W tekście czytamy, że w piątek 7 czerwca Adam Bodnar skierował do zastępcy prokuratora generalnego Republiki Armenii Yeghiazara Avgayana wniosek o ekstradycję obywatela Iraku Mohammeda Kamila Ali.

Adam Bodnar chce ekstradycji obywatela Iraku

Z komunikatu wynika, że chodzi o mężczyznę, który 29 maja został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w Armenii. Człowiek ten jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt co najmniej 1670 osób przez polsko-białoruską granicę. "W wyniku popełnionych przestępstw osiągnął on korzyść majątkową w wysokości co najmniej 1 670 000 euro. Zarzucono mu także finansowanie działalności terrorystycznej" - podał resort sprawiedliwości.

Ministerstwo zaznaczyło, że Muhammed Kamil Ali był poszukiwany przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie w związku podejrzeniem udziału w zorganizowanej w grupie przestępczej i organizacji od września 2021 roku do 22 lutego 2022 roku nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej (przemytu) przez obywateli Syrii, Iraku i Jemenu w liczbie co najmniej 1670 osób i dalszego ich przewozu do Niemiec. "Stanowi to przestępstwa z art. 258 par. 1 Kodeksu karnego oraz art. 264 par. 3 Kk"- zaznaczono.

Podejrzany o przemyt ludzi przez granicę z Białorusią był poszukiwany przez Interpol

Jak przekazał kierowany przez Bodnara resort, Muhammedowi Kamilowi Alemu zarzucono także, iż uzyskane w wyniku przestępstwa środki finansowe legalizował poprzez inwestycje w kryptowaluty "w zamiarze finansowania z uzyskanych korzyści działalności terrorystycznej, co stanowi naruszenie przepisu z art. 165a par. 1 Kk".