- To efekt tego, że sędziowie pozostają poza systemem osłony kontrwywiadowczej, co wykorzystał Szmydt – mówi „Rz” wysoki były oficer jednej ze służb specjalnych.

Jednak służby monitorują takie osoby o czym świadczy przypadek osoby z prawniczej profesji, którą zainteresowała się SKW bo regularnie bywała ona na Białorusi, będąc w grupie osób opiekujących się grobami pomordowanych tam Polaków.

Sędzia Tomasz Szmydt wyłączony z weryfikacji

Na kanwie „afery szpiegowskiej” z sędzią Szmydtem rząd chce wprowadzić nowe, ostrzejsze zasady m.in. wobec sędziów, którzy mają dostęp do informacji niejawnych z mocy prawa. Obecnie ABW, zgodnie z ustawą z 2010 r. nie może przeprowadzać wobec nich, ale także prokuratorów, posłów i innych ważnych urzędników państwa, postępowania sprawdzającego. Taki zapis w ustawie o ochronie informacji niejawnych to efekt uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r. której sentencja brzmi: ABW nie może prowadzić postępowania sprawdzającego wobec sędziów, w tym prezesów i wiceprezesów sądów. Wniosek do SN złożył ówczesny pierwszy prezes SN Jan Wasilewski, ze względu na „poważne wątpliwości i rozbieżności” w interpretacji przepisów.

Późniejsze zmiany – znowelizowana w 2010 r. ustawa – ten stan utrwaliły. W efekcie szerokie grono ma dostęp do informacji niejawnych bez jakiejkolwiek weryfikacji.

- Powstał wyłom w systemie bezpieczeństwa państwa, który objął co najmniej kilka tysięcy osób, licząc samych sędziów – ocenia nasz rozmówca. Orzekający przez pięć ostatnich lat sędzia Szmydt w WSA w Warszawie w tak wrażliwych sprawach jak odmowy wydania certyfikatów bezpieczeństwa wysokim oficerom służb, był więc poza zainteresowaniem służb. ABW nie sprawdzało go ani kiedy zostawał sędzią (w 2012 r.), ani kiedy już orzekał mając dostęp do tak wrażliwej wiedzy – a przy tym kolosalne długi, wciąż nowo zaciągane kredyty i zerowy majątek.