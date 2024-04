Rosja: Gubernator obwodu, z którego startują bombowce strategiczne, raniony nożem (WIDEO)

Chibis został ugodzony w brzuch w momencie, gdy wychodził z budynku lokalnego centrum kulturalnego, w którym odbyło się spotkanie. Napastnik został zatrzymany przez funkcjonariuszy Gwardii Rosyjskiej.



Atak nożownika na gubernatora obwodu murmańskiego: Stan rannego jest poważny

Chibis, mimo doznanej rany, miał o własnych siłach dojść do samochodu, którym przewieziono go do szpitala. Tam przeszedł operację. Główny lekarz szpitala miejskiego do którego trafił gubernator, Jurij Sziriajew, określił stan gubernatora jako poważny.



- Przebywa na intensywnej terapii (...). Dalsze leczenie będzie odbywać się na oddziale intensywnej terapii — oświadczył.



Wcześniej informowano, że życiu Chibisa nic nie zagraża.