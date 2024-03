Rosja po zamachu: demonstracyjne pokazywanie torturowanych zamachowców

– On się zgadza, on się zgadza – tłumacz z języka tadżyckiego mówił sądowi, co usłyszał od kolejnych zatrzymanych. Wszyscy czterej są obywatelami Tadżykistanu i ledwo mówią po rosyjsku, mimo iż niektórzy od lat mieszkają i pracują w Rosji.

Dziennikarze mogli wysłuchać tylko podawania danych przez zatrzymanych, po czym sąd kazał usunąć ich z sali. W czasie przesłuchania 19-letniego Muhammadsobira Fajzowa, którego przywieziono do sądu na wózku inwalidzkim prosto ze szpitalnego oddziału reanimacji (gdzie był przesłuchiwany), sędzia kazał wyjść również dwóm lekarzom nadzorującym chorego.

– Mogą zostać ujawnione zebrane dowody – wyjaśniał sędzia, ignorując stan zatrzymanego, przywiązanego do wózka, by nie spadł, z przymocowanym cewnikiem.

Wszyscy byli bici i torturowani po zatrzymaniu, a FSB przywiozła ich do sądu ledwo żywych wprost z przesłuchań

Nie wiadomo jednak, co spowodowało jego stan. W przypadku pozostałych nie było wątpliwości: wszyscy byli bici i torturowani po zatrzymaniu, a FSB przywiozła ich do sądu ledwo żywych wprost z przesłuchań.