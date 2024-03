Gangi piorą z pomysłem. Rośnie asortyment przestępczych metod

Zabezpieczano głównie pieniądze w gotówce, w skrytkach bankowych, na kontach i nieruchomości. Z kolei odzyskano mienie warte 41 mln zł – rok wcześniej za 25 mln zł. „Przeważnie pojazdy, maszyny rolnicze, sprzęt budowlany oraz części do pojazdów”.

Co może zaskakiwać, tylko jedna trzecia członków zorganizowanych grup przestępczych trafiała do aresztu – reszta miała dozory i poręczenia majątkowe (na łącznie 57 mln zł). – Wielu to tzw. białe kołnierzyki, a ci nadal są, także przez sądy, inaczej postrzegani niż typowo kryminalni przestępcy – sugerują policjanci.