Badacze wskazują cztery typy sprawców (autorem koncepcji jest policjant z USA, wieloletni praktyk). Czyli „zwykły widz”, początkujący – to największa grupa użytkowników CSAM. Kolejny to „otwarty handlowiec” – dystrybutor filmów i zdjęć, korzystający z technologii pozwalających go zidentyfikować. „Zamknięty handlowiec” już używa forów z ograniczonym dostępem. „Ekspert” jest w ścisłej grupie użytkowników CSAM, stosuje zaawansowane zabezpieczenia, należy do społeczności z hierarchią i podziałem ról.

Szybkie określenie profilu cyberprzestępców seksualnych i szerokie badanie ich aktywności jest kluczowe dla skutecznego ścigania.

Baza hashy

Biegli byli powoływani w 87 proc. z 220 spraw – problem w tym, że ich opinie się dublują.

– Tak się dzieje, bo nie mamy krajowej bazy hashy (tzn. plików z treściami CSAM – red.), jaką mają np. Szwecja i Holandia. W efekcie to samo zdjęcie jest opiniowane wielokrotnie w różnych sprawach, co trwa i kosztuje – tłumaczy Martyna Różycka. – W bazie byłyby informacje o zdjęciach i filmach, tym, gdzie je wykonano, w jakich sprawach ujawniono.

Na Zachodzie rzadko powołuje się biegłych do oceny materiałów – wystarczy, że np. zdjęcie raz zostało sprawdzone i wpisane w bazę hashy. – Narodowe bazy hashy powinny się komunikować, dlatego Komisja Europejska chciałaby powołać europejskie i krajowe organy za to odpowiedzialne – wskazuje Różycka.

– Już kilka lat temu były przymiarki do stworzenia takiej bazy, ale bez efektu – słyszymy od policjanta zwalczającego cyberprzestępczość.