Odziedziczył 30 mln dolarów. Kilka godzin później został śmiertelnie otruty przez partnerkę

Ina Thea Kenoyer, która została aresztowana 30 października, została oskarżona o zabicie Edwarda Rileya Jr w Minot w Dakocie Północnej.

Reklama

Reklama

"New York Post", powołując się na materiały zebrane podczas śledztwa policji, informuje, że 51-letni mężczyzna 3 września spotkał się ze swoim prawnikiem, by odebrać spadek w wysokości ok. 30 mln dolarów. Kilka godzin później Riley źle się poczuł.

Jego partnerka dopiero następnego dnia wezwała służby ratunkowe. Gdy ratownicy medyczny przybyli na miejsce, mężczyzna nie reagował.

Mimo pomocy udzielonej w szpitalu mężczyzna zmarł 5 września, a przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu było zatrucie.