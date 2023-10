Sprawa „Pandora Gate” dotyczy youtuberów, czyli osób tworzących treści na platformie YouTube. Najczęściej są to kanały rozrywkowe, modowe, gamingowe i tzw. kanały commentary opisujące wydarzenia w internecie.

Reklama

Lawina oskarżeń zaczęła się od filmu nagranego na platformie TikTok przez byłą dziewczynę jednego z najbardziej popularnych twórców kanałów „commentary”, Jakuba Chuptysia, o internetowym pseudonimie Gargamel. Była partnerka oskarżyła go m.in. o przemoc i grooming, czyli działanie osoby dorosłej mające na celu zaprzyjaźnienie się i stworzenie więzi emocjonalnej z dzieckiem, najczęściej z intencją wykorzystania seksualnego. Dziewczyna w okresie związku miała 16 lat, a jej partner 25.

„Pandora Gate”. Youtuberzy a pedofilia

Za jej przykładem poszły inne kobiety, które w przeszłości zostały skrzywdzone przez internetowe gwiazdy. Zaczęły publikować nagrania oraz zdjęcia i wiadomości, świadczące o patologicznych zachowaniach wielu czołowych postaci polskiego internetu. Termin „Pandora Gate” – jeden z najbardziej trendujących obecnie hasztagów na polskim Twitterze – odnosi się do filmu innego znanego youtubera (commentery), Sylwestra Wardęgi, który opublikował dowody świadczące o pedofilii czwartego w kolejności najbardziej popularnego youtubera w Polsce, Stuarta Butona o pseudonimie Stuu.

Wardęga w swoim filmie publikuje m.in. zdjęcia wiadomości, które „Stuu” wymieniał z 13-letnią dziewczynką o podtekście seksualnym. Znalazły się w nich propozycje spotkań i próby szantażu emocjonalnego – Buton miał grozić m.in. samobójstwem w przypadku odmowy spotkania. Z filmu wynika też, że wielu innych internetowych twórców wiedziało o niepokojących relacjach „Stuu”, z młodymi fankami i nie zgłosiło nigdzie tych podejrzeń. Według Wardęgi, takimi osobami miały być m.in. współpracujący ze „Stuu”, Fagata, Boxedel i Marcin Dubiel.

Termin „Pandora Gate”, wiąże się z nieoficjalnymi doniesieniami, z których wynika, że w następnych dniach możemy mieć do czynienia z ujawnieniem kolejnych informacji dotyczących patologicznych zachowań youtuberów. Do sprawy odnieśli się już politycy obozu władzy, m.in. premier Mateusz Morawiecki, który obiecał ochronę dzieci w internecie i przestrzegał rodziców, by zwracali uwagę na to, co ich pociechy oglądają za pośrednictwem platform internetowych. Opozycja wskazuje, że obóz władzy nie zrobił nic w sprawie pedofilii przez ostatnie dwie kadencje, a teraz próbuje zyskać popularność na głośnej aferze.