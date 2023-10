Finał głośnej zbrodni. Dla pieniędzy zamordowali dwoje staruszków

W tym roku (do lipca) w kraju doszło już do 356 zabójstw, to o 54 więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Ich liczba wzrosła więc o jedną szóstą. Zazdrość, odrzucone uczucie, niepogodzenie się z rozstaniem – to tło ostatnich głośnych tragedii. Najbardziej szokująca – w Poznaniu, gdzie w dzień, na ulicy, na oczach narzeczonej został zastrzelony Konrad Domagała, bloger, aktywista i artysta.