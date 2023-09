Dwa ataki w centrum Warszawy. Poszkodowani zostali ranni

Rzecznik Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I zaznaczył, że nikt nie wie, czy sprawca posłużył się nożem. - Ani świadkowie nie widzieli napastnika z nożem w ręku, ani nagrania z kamer monitoringu tego nie potwierdzają, ani my nie znaleźliśmy narzędzia, którym posługiwał się napastnik, ani też napastnik nie został zatrzymany, więc nie wiem skąd ta informacja o nożowniku - powiedział "Rzeczpospolitej" podinsp. Robert Szumiata.

Dwa ataki w Alejach Jerozolimskich

Z informacji uzyskanych przez "Rz" w policji wynika, że w środę przed północą w Alejach Jerozolimskich doszło do dwóch zdarzeń - w jednym przypadku poszkodowanym był obywatel Gruzji, w drugim - Polak. Do zdarzeń doszło w odstępie kilku godzin, sprawca był jeden, policja nie łączy tych zdarzeń. - Mamy za mało informacji, żeby cokolwiek powiązać - tłumaczył oficer prasowy.

Czytaj więcej Przestępczość Dziennikarze TV obrabowani podczas kręcenia reportażu o napadach z bronią w ręku Dziennikarze telewizji z Chicago robili reportaż o wzroście liczby rozbojów z użyciem broni palnej, gdy padli ofiarami rozboju z użyciem broni palnej. Uzbrojeni napastnicy ukradli reporterom m.in. kamerę.

Policja nie ma podstaw, by potwierdzić, że napastnik był nożownikiem. Według informacji z wczorajszego wieczora, rany zadane poszkodowanym przez napastnika były powierzchowne i nie zagrażały życiu.

Funkcjonariusze zabezpieczają i przeglądają nagrania monitoringu. Policja prowadzi czynności.

Czy ofiary ataków były przypadkowe, czy doszło do porachunków na tle osobistym? - Nie potwierdzam, że był to nożownik, Czy były to porachunki? Być może tak, być może nie - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I podinsp. Robert Szumiata.