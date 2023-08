Dziennikarze TV obrabowani podczas kręcenia reportażu o napadach z bronią w ręku

Czytaj więcej Przestępczość Groził prezydentowi Bidenowi. Mieszkaniec Utah zginął w strzelaninie z FBI Agenci FBI zastrzelili mężczyznę podejrzanego o grożenie prezydentowi USA Joe Bidenowi. Do zdarzenia doszło w Utah, gdzie kilka godzin później miał przybyć prezydent.

Kolejny napad na dziennikarzy telewizji

Policja nie ujawniła tożsamości napadniętych reporterów. Hiszpańskojęzyczna telewizja Univision Chicago poinformowała media, że ofiarami rozboju dokonanego z bronią w ręku padli jej dwaj pracownicy - 28-latek oraz 42-latek.

To drugi w ciągu ostatnich trzech tygodni przypadek, gdy w Chicago ekipa telewizyjna pracująca nad materiałem pada ofiarą napadu. 8 sierpnia napadnięty i okradziony został kamerzysta stacji WLS-TV.

W rozmowie z "Chicago Sun-Times" Raza Siddiqui powiedział, że podejmowane są kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa ekip telewizyjnych pracujących w terenie.

Wzrost liczby napadów w Chicago

Chicagowska policja prowadzi dochodzenie w sprawie serii co najmniej ośmiu napadów z bronią w ręku oraz kradzieży samochodów, do których doszło w niedzielę w nocy i w poniedziałek. W każdym przypadku napastnicy stanowili grupę od dwóch do czterech osób. Policja nie łączy tych incydentów.