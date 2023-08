Strzelanina w sklepie na Florydzie: Biały mężczyzna zabijał Afroamerykanów

Szeryf relacjonował, że napastnik był widziany w rejonie Edward Waters University, gdzie założył kamizelkę taktyczną i maskę, po czym udał się do sklepu sieci Dollar General.

Gubernator Florydy: Zabójca brał na cel ludzi kierując się ich rasą

Sherri Onks, agentka specjalna z biura FBI w Jacksonville poinformowała, że władze federalne wszczęły śledztwo ws. obrony praw obywatelskich. Strzelanina ma być traktowana jak tzw. zbrodnia nienawiści.



- Zbrodnie nienawiści są i pozostaną zawsze priorytetem dla FBI, ponieważ nie są tylko atakiem na ofiary, ale mają zagrażać i zastraszać całe społeczności - powiedziała Onks.



O strzelaninie poinformowany został prezydent Joe Biden i prokurator generalny, Merrick Garland.

W 2023 roku w USA doszło jak dotąd do 469 masowych strzelanin - według danych zbieranych przez organizację non profit Gun Violence Archive. Za masową strzelaninę uważa ona strzelaninę, w której ranne lub zabite zostaną co najmniej cztery osoby, nie licząc sprawcy.



Gubernator Florydy, Ron DeSantis, potępił strzelaninę i stwierdził, że strzelec "wybrał tchórzowskie wyjście".