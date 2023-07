Opracował strategię antynarkotykową dla policji. Jest poważnie uzależniony od marihuany

- Zatrzymanie czy przeszukanie - a do nich doszło w przypadku pani Joanny w Krakowie - to czynności procesowe, które policja może podjąć bez nakazu prokuratora lub sądu tylko w sytuacji niecierpiącej zwłoki. Czy taka sytuacja miała miejsce? Myślę, że to powinno być wyjaśnione - mówił w Polsacie rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek.