Mafia o krok przed państwem. Kary za nielegalny hazard nie są egzekwowane

Kary nakładane na mafie hazardowe są praktycznie nieściągalne – wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej. Służby skarbowe wycofywane są więc z planowych kontroli miejsc z automatami do gier hazardowych, naloty robi się tylko po donosach – twierdzą funkcjonariusze. – Podejrzewam, że jest to efekt fatalnych wyników ściągalności kar pieniężnych nałożonych na podmioty działające w branży hazardowej. Państwo poniosło kompletną porażkę – mówi nam Janusz Cichoń, były wiceminister finansów rządu PO-PSL, poseł KO, który od lat śledzi branżę hazardu.

Kary za hazard bez pieniędzy

W kwietniu 2017 r. rząd znowelizował ustawę hazardową, wprowadzono monopol państwa – ma go Totalizator Sportowy, na gry na automatach poza kasynami, a także na gry hazardowe przez internet. Podniósł też wysokość kary – z 12 tys. zł do 100 tys. zł za jedno urządzenie złapane na omijaniu ustawy. Państwo liczyło na to, że kary nie tylko wystraszą podmioty prowadzące nielegalny hazard, lecz także wysoka kwota należności w windykacji trafi do budżetu państwa. Cichoń: – Tak się jednak nie stało. Kary są nieściągalne, mam wrażenie, że państwu na tym nie zależy, bo firmy tej branży są dużymi płatnikami dochodów do budżetu. Lobby działa.

Według danych z Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku KAS nałożyła 2024 kary finansowe o wartości blisko 640 mln zł – najwięcej, 363 decyzje, wydano w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i w Katowicach – 328, nawet 10 razy mniej – w Krakowie, Szczecinie i zaledwie 28 w IAS w Białymstoku. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o wartość nałożonych kar – blisko 130 mln zł (dla porównania Rzeszów niespełna 80 mln zł). Od decyzji złożono 473 odwołania, za zasadne uznano zaledwie 24 z nich, a 85 decyzji umorzono. Powodami były m.in.: wykreślenie podmiotu z KRS, przedawnienie czy gdy urządzającym gry na automatach był inny podmiot. „W zakresie ostatecznych decyzji z 2022 roku nie zapłacono należności w 1 998 przypadkach (na 2024 wydanych decyzji – przyp. aut.) na kwotę̨ 629.598.582,80 zł, w tym do 1 950 spraw wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę̨615.288.582,50 zł. Do pozostałych 48 spraw brak jest możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego (np. likwidacja spółki, wykreślenie z KRS, upadłość)” – wynika z odpowiedzi resortu dla posła Cichonia. Dobrowolnie oraz w drodze egzekucji zapłacono niespełna 2 mln zł kar z 640 mln zł, które nałożono. W przypadku Katowic ze 130 mln zł wartości kar wyegzekwowano... 130 tys. zł, w Rzeszowie – 755 tys. zł. Wiele o sprawie mówi to, że znaczna część podmiotów to te ukarane już w przeszłości.

W 2021 r. z 462 mln zł nałożonych kar za łamanie przepisów ustawy o grach hazardowych odzyskano niewiele ponad 1 mln zł. – A więc kary, owszem, rosną, ale procentowo ich egzekucja spada – zauważa Janusz Cichoń.