Deutsche Bank zapłaci 75 mln dolarów w ramach ugody z ofiarami Epsteina

Ugoda dotyczy nieznanego pozwanego, który w listopadzie 2022 r. złożył pozew zbiorowy, twierdząc, że Deutsche Bank prowadził interesy z Epsteinem, wiedząc, że wykorzystał środki na koncie do wspierania działalności związanej z handlem ludźmi - informuje "Wall Street Journal".

Dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, powiedział, że Deutsche Bank nie przyznał się do popełnienia wykroczenia.

Zgodnie z ugodą, ofiary Epsteina, które ucierpiały w wyniku jego handlu ludźmi w okresie, gdy był on klientem Deutsche Bank, od 2013 do 2018 roku, otrzymają co najmniej 75 000 dolarów i do 5 milionów dolarów, w zależności od oceny ich roszczeń.

Deutsche Bank odniósł korzyści finansowe, wspierając "organizację Epsteina zajmującą się handlem seksualnym w celu gwałtu i napaści seksualnej" - zapisano w pozwie, który został złożony w sądzie w Nowym Jorku.

Epstein, amerykański finansista, który popełnił samobójstwo w 2019 roku, oczekując na proces za przestępstwa seksualne, rozpoczął współpracę bankową z Deutsche Bank w 2013 roku po tym, jak JPMorgan Chase zamknął jego konta.