Wyciek tajnych dokumentów USA: Przełożeni mieli podejrzenia co do sprawcy

Prawnicy Departamentu Stanu ujawnili dokumenty sprawy, apelując do sędziego o to, by ten podjął decyzję o pozostaniu Teixeiry w areszcie w oczekiwaniu na proces.

Wyciek, którego dopuścił się Teixeira, to najpoważniejszy wyciek tajnych dokumentów USA od czasu afery WikiLeaks.

O tym czy Teixeira pozostanie w areszcie do czasu rozpoczęcia procesu sędzia ma zdecydować w piątek.

Trzy notatki w sprawie sprawcy wycieku

Prokuratura twierdzi, że 21-letni członek Gwardii Narodowej ujawniał tajne dokumenty w internecie nawet po tym, gdy został dwukrotnie upomniany przez przełożonych w ubiegłym roku w związku ze sposobem traktowania przez niego dokumentów niejawnych.