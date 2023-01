Jak informuje BBC, do zdarzenia doszło 10 stycznia w czterogwiazdkowym Jinling hotelu Purple Mountain Hotel Shanghai to w Szanghaju. Na nagraniach, które w sieci opublikowali świadkowie zdarzenia widać mężczyznę, który sportowym kabrioletem dwukrotnie uderza w szklane drzwi hotelu i przebija się do jego lobby, a następnie taranuje wszystko, co znajduje się na jego drodze. Choć samochód w pewnym momencie uderza w ścianę i zatrzymuje się, gdy podbiegają do niego pracownicy hotelu, mężczyzna ponownie rusza i stara się wyjechać samochodem na ulicę.

Reklama

Na części nagrań słychać głosy przerażonych gości hotelowych, którzy proszą kierowcę, aby się zatrzymał.

Ostatecznie 28-letniemu mężczyźnie, przedstawianemu przez chińskie media jako „Chen”, nie udało się wyjechać z hotelu.

Lokalna policja, którą wezwano na miejsce zdarzenia, poinformowała, że kierowca został zatrzymany i przebywa obecnie w areszcie. Nie wiadomo na razie, jakie będą konsekwencje jego zachowania. Nie wiadomo także, czy mężczyzna był trzeźwy.

Reklama

Jak donoszą lokalne media, zachowanie 28-latka miało być odpowiedzią na kłótnię z personelem hotelu. Mężczyzna miał zdenerwować się z powodu zaginięcia jego laptopa podczas swojego pobytu.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.