Do zbrodni doszło w nocy z czwartku na piątek, w starym wielorodzinnym budynku przy ulicy Podwale w Górze, niedaleko komendy policji.

Reklama

Damian K. powiedział mundurowym, że zabił swoją matkę, 64-letnią Elżbietę K. oraz 58-letniego ojczyma Andrzeja S. Miał obojgu wbić nóż w plecy i poderżnąć gardła.

Policjanci pojechali na miejsce. Tam potwierdzili, że doszło do zbrodni. Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych.

Już usłyszał zarzuty dwóch zabójstw. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Na razie motyw zbrodni nie jest znany. Śledczy będą to dopiero badać. Prokuratura już złożyła do sądu wniosek o areszt wobec Damiana K.

Sąsiedzi małżeństwa są zszokowani zbrodnią. - Poczciwi, spokojni ludzie. Gdy się dowiedziałam, że to pani Ela została zabita, przepłakałam cały wieczór – mówiła w rozmowie z lokalnym serwisem glogow.naszemiasto.pl jedna z mieszkanek G.

Reklama

Wspominała, że zamordowana kobieta często przychodziła do jej sklepu z używaną odzieżą.- Zawsze miła, szczera, uczciwa, pełna energii. Mam ją przed oczami, taką szczupłą blondynkę. Naprawdę dobry był z niej człowiek. Słyszałam, że pan Andrzej, chorował na raka. Taka tragedia – dodała.

Wspominała też, że syn kobiety miał problemy ze zdrowiem psychicznym, miał też zażywać jakieś narkotyki.

– Miał słyszeć jakieś głosy. Mógł być na lekach psychotropowych – przypuszczają sąsiedzi zabitego małżeństwa.

Już wiadomo, że w czasie popełnienia zbrodni Damian K. był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, podczas których zostanie sprawdzone czy nie był pod wpływem narkotyków lub leków.

W czasie postępowania Damian K. zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. Jeśli był poczytalny w momencie zbrodni, grozi mu kara dożywotniego więzienia.