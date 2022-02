Anders Breivik w lipcu 2011 roku zabił 77 osób. Osiem osób zginęło w wyniku bomby umieszczonej w samochodzie w Oslo, a kolejnych 69, w większości nastolatków, zabił na obozie młodzieżowym Partii Pracy.

Reklama

W pierwszym dniu przesłuchania w sprawie zwolnienia warunkowego w zeszłym miesiącu, Breivik podniósł prawą rękę w nazistowskim pozdrowieniu, aby zasygnalizować swoją skrajnie prawicową postawę, gdy wchodził do sądu.

42-latek odbywa karę 21 lat pozbawienia wolności, , która może zostać przedłużona na czas nieokreślony, jeśli zostanie uznany za osobę stanowiącą ciągłe zagrożenie dla społeczeństwa.

Breivik miał prawo ubiegać się o zwolnienie warunkowe po odbyciu pierwszych 10 lat kary, a o zwolnienie może ubiegać się rok po każdym odrzuceniu wniosku.

Czytaj więcej Przestępczość Psychiatra: Anders Breivik jest tak samo groźny jak 10 lat temu Sprawca masakry na wyspie Utoya, Anders Breivik, jest tak samo skłonny do popełniania aktów przemocy jak dziesięć lat temu - powiedziała psychiatra Randi Rosenqvist przed sądem na posiedzeniu dotyczącym zwolnienia warunkowego mordercy.

Reklama

W zeznaniach złożonych w zeszłym miesiącu obwiniał za swoje zbrodnie radykalizację w internecie przez skrajnie prawicowych ekstremistów, mówiąc, że został poddany praniu mózgu. Powiedział, że nadal będzie walczył o białą supremację, aczkolwiek przy użyciu pokojowych środków.

Sąd stwierdził, że nie można polegać na słowach mordercy. "Jego zapewnienia i słowo honoru mają niewielką wartość, nawet jeśli miałby na myśli to, co mówi w czasie, gdy to mówi" - przekazano w uzasadnieniu.

W ocenie sądu jest mało prawdopodobne, by Breivik był obecnie w stanie przystosować się do życia poza więzieniem, a ryzyko recydywy jest wysokie - napisali sędziowie.

Podczas procesu sąd wysłuchał zeznań psychiatry służby więziennej Randi Rosenqvist, która stwierdziła, że Breivik jest tak samo skłonny do popełniania aktów przemocy dziś, jak był dekadę temu.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku CZYTAJ WIĘCEJ

- Breivik zamierza odwołać się od decyzji sądu - powiedział agencji Reutera jego prawnik Oeystein Storrvik.