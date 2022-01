Mężczyzna zaatakował po godz. 5 rano w okolicy Placu Pokoju Toruńskiego. Przechodniom zadawał ciosy maczetą lub dużym nożem.

Reklama

Obrażenia odniosły trzy osoby, jedna ma obcięty palec, druga poranioną twarz. Wszyscy trafili do szpitala.



Wezwana policja do obezwładnienia napastnika musiała użyć paralizatora.

Zatrzymany mężczyzna to 21-letni Luca L., mieszkaniec Torunia. Był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Zostanie przesłuchany, gdy jego stan na to pozwoli. Do oceny jego stanu zostanie powołany biegły.



Toruńska policja prosi osoby, które były świadkami zdarzenia, o zgłoszenie się na komendę.