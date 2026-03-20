Unilever, Knorr
Unilever poinformował w piątek, 20 marca, że prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży swojego działu żywności producentowi przypraw McCormick & Company. Amerykańska firma miała złożyć ofertę przejęcia spożywczych marek brytyjskiego giganta, do którego należą między innymi Knorr, Hellmann’s, Magnum, Algida, Ben & Jerry’s czy margaryny i produkty do pieczenia Kasia.
Obie firmy potwierdziły, że dyskusje trwają, jak jednak zaznaczyły, nie ma jeszcze pewności co do sfinalizowania transakcji. Nie podano żadnych szczegółów finansowych.
Sprzedaż biznesu spożywczego oznaczałaby wielki zwrot dla brytyjskiego giganta produktów konsumpcyjnych. Po ubiegłorocznym wydzieleniu biznesu lodowego dyrektor generalny Unilever, Fernando Fernandez, dąży do tego, by koncern skupił się już wyłącznie na najszybciej rosnących segmentach jego działalności – sektorach urody, artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej.
W 2025 roku dział żywności Unilevera odpowiadał za około jedną czwartą całkowitej sprzedaży – wygenerował ponad 14,91 mld dolarów. Dział ten rósł jednak wolniej niż cała grupa i zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z odwrotu konsumentów od żywności przetworzonej.
Nie jest pewne, czy McCormick, jako znacznie mniejszy amerykański rywal, udźwignie tę transakcję. Analitycy Barclays oszacowali wartość rynkową działu żywności Unilevera na kwotę między 32,38 mld dolarów a 34,85 mld dolarów. Kapitalizacja rynkowa McCormick wynosi tymczasem około 14,5 mld dolarów. Dla porównania, całkowita kapitalizacja rynkowa Unilevera to około 136 mld dolarów.
Tineke Frikkee, zarządzająca portfelem w W1M (inwestor Unilevera), zakwestionowała korzyści dla akcjonariuszy wynikające z tej transakcji. „Ta potencjalna umowa wydaje się złożona. McCormick jest znacznie mniejszy – dział żywności Unilevera generuje około trzykrotnie większy zysk niż cały McCormick. Nie jest jasne, jaka wartość powstanie z połączenia tych podmiotów i jaka struktura mogłaby być korzystna dla udziałowców” – podkreśliła Frikkee, cytowana przez agencję Reutera.
