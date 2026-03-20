Unilever poinformował w piątek, 20 marca, że prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży swojego działu żywności producentowi przypraw McCormick & Company. Amerykańska firma miała złożyć ofertę przejęcia spożywczych marek brytyjskiego giganta, do którego należą między innymi Knorr, Hellmann’s, Magnum, Algida, Ben & Jerry’s czy margaryny i produkty do pieczenia Kasia.

Reklama Reklama

Obie firmy potwierdziły, że dyskusje trwają, jak jednak zaznaczyły, nie ma jeszcze pewności co do sfinalizowania transakcji. Nie podano żadnych szczegółów finansowych.

Sprzedaż biznesu spożywczego oznaczałaby wielki zwrot dla brytyjskiego giganta produktów konsumpcyjnych. Po ubiegłorocznym wydzieleniu biznesu lodowego dyrektor generalny Unilever, Fernando Fernandez, dąży do tego, by koncern skupił się już wyłącznie na najszybciej rosnących segmentach jego działalności – sektorach urody, artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej.

W 2025 roku dział żywności Unilevera odpowiadał za około jedną czwartą całkowitej sprzedaży – wygenerował ponad 14,91 mld dolarów. Dział ten rósł jednak wolniej niż cała grupa i zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z odwrotu konsumentów od żywności przetworzonej.