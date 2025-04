Amerykańska firma ma nakarmić rosyjskie wojsko. Kreml skonfiskował ją za rzekome przekręty

Amerykańska firma, przejęta przez Kreml i objęta kontrolą państwa, będzie wykorzystywana do dostarczania żywności armii rosyjskiej – informuje Reuters. To potencjalnie poważna przeszkoda na drodze do ocieplenia stosunków Moskwy z USA.