– Sektor alkoholi staje się ofiarą transatlantyckiej gry celnej. Apelujemy do Unii Europejskiej o wyłączenie branży alkoholowej z tych sporów. Dla unijnych producentów trunków rynek amerykański stanowi niemal jedną trzecią wartości całkowitego eksportu, dlatego jakiekolwiek opłaty czy podwyżki mogą mieć poważne konsekwencje w tej wymianie. Tylko stabilny obrót przynosi korzyści obu stronom – mówi Emilia Rabenda, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Dla polskich producentów wódek rynek amerykański jest drugim co do wielkości rynkiem eksportowym, z rocznym eksportem sięgającym 20 mln euro. Zagrożenie załamania eksportu do USA to tylko jeden z wielu problemów branży. Produkty spirytusowe odgrywają istotną rolę także w eksporcie unijnego sektora rolno-spożywczego. Nowe cła spowodują wzrost cen i spadek eksportu, co w konsekwencji może doprowadzić do spadku produkcji wódki w Polsce, redukcji miejsc pracy oraz braku inwestycji w rozwój krajowego sektora spirytusowego.

– Poszukiwanie rynków eksportowych dla alkoholi mocnych ze strategicznego punktu widzenia nie będzie ogromnym sukcesem – jeśli myślimy o konkretnych, dużych wolumenach. Tendencja ograniczania konsumpcji alkoholi mocnych nie dotyczy wyłącznie rynku polskiego. To jest trend obecny na największych rynkach świata – mam tu na myśli całą Europę, rynek amerykański – mówi Joanna Semczuk, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska, właściciela marki Gin Lubuski. – Najbliższa dekada to będzie czas całkowitego przeformatowania kategorii alkoholowych. Polska, jako naprawdę liczący się producent wyrobów spirytusowych z ogromną tradycją, wiedzą, a co za tym idzie – wysoką jakością, której mogą nam pozazdrościć inne kraje, ma szansę dopracować się wysokiej specjalizacji w produktach premium i top premium – dodaje.

Czy nasz eksport będzie rósł ilościowo ze względu na kurczący się rynek krajowy? Moim zdaniem nie – bo to tendencja globalna. Krótkotrwałe kontrakty mogą się oczywiście pojawiać – bo przy spadających rynkach jednym z narzędzi pobudzania sprzedaży jest obniżanie cen. Jeżeli w tym kontekście polscy producenci będą konkurencyjni, to oczywiście szanse na nowych klientów będą się pojawiały. Pamiętajmy jednak, że w rozwoju firm istotne jest budowanie rentownych marek, a nie opieranie się na rywalizacji cenowej – mówi Joanna Semczuk.

Trunki bez procentów

Trend na alkohol bez procentów widać coraz mocniej po sklepowych półkach, choć z najnowszych badań firmy NielsenIQ wynika, że największe znaczenie w wartości sprzedaży mają wśród kategorii piw – jest to ok. 7,5 proc. Na drugim miejscu są wina odalkoholizowane, które odpowiadają za ok. 2,2 proc. wartości sprzedaży całej kategorii, ale w przypadku tylko win musujących warianty bezalkoholowe to 5,7 proc. wartości sprzedaży segmentu. Na trzecim miejscu znalazł się odpowiednik ginu – to 1,4 proc. Również w lokalach gastronomicznych, według corocznej ankiety CGA – an NIQ Company, konsumenci ograniczający spożycie alkoholu najbardziej lubią lub są skłonni do spróbowania piw bezalkoholowych – jest to 33 proc. z nich, co czwarty sięga po wino odalkoholizowane, a co piąty po bezalkoholowe zamienniki alkoholi mocnych i różnego rodzaju mocktaile.

O rozwijaniu oferty tego rodzaju produktów zgodnie mówią przedstawiciele handlu – obecnie to zdecydowanie jedna z najmocniej rosnących części rynku. – Po szerokości oferty i dystrybucji widzimy, że trend umacnia się i można powiedzieć również, że staje się modny – przyznają przedstawiciele sieci Auchan. – Dla konsumenta nie jest to już tylko alternatywa (gdy nie może skorzystać z procentów), a możliwość wyboru – nawet bardzo często chęć – dodają.