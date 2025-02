W styczniu, zgodnie z badaniem „Indeks cen detalicznych”, średnia cena jajka w sklepach wynosiła 0,98 zł i była 11,3 proc. wyższa niż rok temu. W sieciach handlowych widać puste półki – w Biedronce, Lidlu czy sklepach Carrefour jajek na półkach jest znacznie mniej niż zazwyczaj. Można trafić wręcz na puste półki.



Jajka znikają ze sklepów

Obecne problemy dotyczą całego świata. W Polsce to bezpośredni efekt ograniczania liczby kur niosek, co jest związane choćby z ogromnym wzrostem kosztów utrzymania drobiu. Wynika to nie tylko z drożejących pasz, ale również nośników energii, z elektryczną na czele. Kurniki zużywają jej dużo, więc wielu hodowców wolało zlikwidować stada niż ryzykować z kosztowną produkcją. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz szacuje, że liczba niosek w Polsce spadła o ok. 5 mln sztuk.

Do tego dodajmy problem ptasiej grypy – tylko w ostatnich miesiącach 2024 r. przez likwidowanie ognisk choroby kolejne miliony kur zostały zutylizowane.

Tymczasem powoli zbliża się sezon zakupów wielkanocnych, co oznacza istotny wzrost zapotrzebowania na jajka. W tym roku należy się liczyć nie tylko ze znacznym wzrostem cen, ale także brakami w ofercie sklepów.