Raport Światowego Forum Ekonomicznego już w 2022 r. podkreślał, że owady są pomijanym źródłem białka i sposobem na walkę ze zmianą klimatu.

Termin „nowa żywność”, czyli „novel food”, oznacza produkty, które nie były stosowane na szeroką skalę w UE w celach konsumpcyjnych przez ludzi przed 15 maja 1997 r. Wchodzą tu w grę nie tylko robaki, ale też np. algi i inne składniki żywności. Może to być zarówno żywność opracowana od nowa lub wyprodukowana z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Owady wchodzą na talerze. Osiem gatunków insektów czeka na zezwolenie UE Aż 16 gatunków owadów dopuścił do spożycia Singapur, w tym świerszcze, szarańcze i jedwabniki. W UE dziś można zjeść trzy rodzaje, ale na zgodę EFSA czeka osiem kolejnych. Polska spółka HiProMine zwiększa produkcję owadów na pasze. Działa też... szara strefa.

Nowa żywność już w sklepach

Owady w żywności zawsze budzą poruszenie, choć lista tych, które mają prawo się tam znaleźć, jest coraz dłuższa. Możemy wrócić z owadami z zakupów w sklepach w Polsce. Tu do koszyka już dziś można wrzucić batony proteinowe czy mąkę proteinową ze świerszczy, chipsy z czosnkiem i wasabi czy "Chrupiące robaczki" z chili albo solą. Niebawem będzie można do tego dodać pieczywo z mącznikiem.

To jednak nie fanaberia, ale znak trendu. Owady coraz szerzej trafiają do żywności, nie tylko tej przeznaczonej dla ludzi, ale i dla zwierząt. Zwłaszcza w tej ostatniej niszy świetnie sobie radzi pewien polski producent.

W ubiegłym roku z ogromnym rozgłosem spotkała się decyzja władz Singapuru, gdy w lipcu 2024 r. agencja SFA jedną decyzją dopuściła do sprzedaży i spożycia aż 16 gatunków jadalnych owadów, w tym szarańczę, koniki polne, mączniki i kilka gatunków chrząszczy. Muszą one jedynie pochodzić z hodowli, co powinni udokumentować producenci.