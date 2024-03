Zrównoważony rozwój i ludzie w centrum uwagi

Zakład produkuje obecnie chipsy ziemniaczane Lay’s oraz – po raz pierwszy w Polsce – nachosy Doritos. Obie marki trafiają stamtąd zarówno na rynek krajowy, jak i do krajów UE. Wkrótce uruchomione zostaną kolejne linie produkcyjne, dlatego cały czas trwa rekrutacja pracowników. Docelowo zakład zatrudni ok. 450 osób, głównie z regionu, zgodnie z zasadą, by nasze zakłady skupiały i rozwijały lokalne społeczności. Wyjątkowość zakładu w Świętem polega na jego środowiskowej zrównoważoności, o której wspomniałam wcześniej. Naszą wizją jest, by stał się modelowym zakładem, a na wprowadzonych w nim rozwiązaniach planowały swoje „zielone” innowacje inne zakłady produkcyjne PepsiCo w Polsce i Europie.

Jak PepsiCo przygotowuje się do wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego?

W obecnej sytuacji klimatycznej i rynkowej ustawa o systemie kaucyjnym jest niezbędna dla ochrony środowiska i wsparcia gospodarki. Od niej zależy realizacja poziomów zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po napojach, w tym butelek PET. Ustawa cieszy się poparciem społeczeństwa – prawie 90 proc. polskich

konsumentów opowiada się za systemem kaucyjnym. W PepsiCo intensywnie przygotowujemy się do uruchomienia systemu kaucyjnego. W tym celu wraz z innymi producentami napojów przystąpiliśmy do tworzenia operatora, by w naszym imieniu realizował obowiązki wynikające z ustawy. System kaucyjny to narzędzie, które powinno wspierać firmy napojowe w realizacji zarówno poziomów zbiórki (od 2025 r. będzie to minimum 77 proc. dla butelek plastikowych), jak i zapewnić dostęp do recyklatu (od 2025 r. minimum 25 proc. w każdej butelce).

W ramach strategii pep+ zobowiązaliśmy się do całkowitego wyeliminowania z produkcji opakowań powstałych na bazie paliw kopalnych do roku 2030. W Polsce wykonaliśmy istotny krok przybliżający nas do tego celu. Napoje Pepsi, Mirinda, 7UP Free oraz Lipton Ice Tea produkujemy wyłącznie w butelkach wytwarzanych w 100 proc. z przetworzonego plastiku (rPET). To działanie wyróżnia nas na tle rynku.

Jakie są kluczowe obszary działania firmy na 2024 rok?