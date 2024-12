Obaj przywódcy zgodzili się natomiast, że trzeba wspólnie przeciwstawiać się akcjom dezinformacji i próbom wpływania na wyniki wyborów. Tusk podjął ten temat dzień po zapowiedzi, że wpisze na listę firm strategicznych zarówno TVN, jak i Polsat. Szef rządu dał do zrozumienia, że mogłyby one zostać przejęte przez wrogi kapitał, być może powiązany z Rosją. Odnosząc się do krajów, które już padły ofiarą takich operacji, Macron wskazał na Mołdawię, Gruzję i Rumunię.

Współpraca polsko-francuska ma także ułatwić sukces polskiego przewodnictwa w Unii. Francuski prezydent podkreślił w tym kontekście konieczność przyspieszenie produkcji broni w zjednoczonej Europie, ale także poprawy konkurencyjności europejskich gospodarek. Jego zdaniem obecny rytm tego procesu jest „niewystarczający”.

Francuz szukał także w Warszawie sojusznika do zablokowania właśnie podpisanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen porozumienia o liberalizacji handlu między UE a krajami Mercosuru (Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Boliwia). Czy go znalazł, nie wiadomo: Tusk nie odniósł się do tej kwestii. Zdaniem Macrona od tego zależy zachowanie „suwerenności rolnej” Europy.

Macron miał w czwartek wieczorem wskazać nowego premiera. Z tego powodu skrócił on pobyt w polskiej stolicy: wypadła z programu wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, a popołudniowe spotkanie z Andrzejem Dudą zostało skrócone do minimum. W ten sposób prezydent Polski miał niepomiernie mniej czasu na konsultacje z Macronem niż szef rządu.

Kluczem do odzyskania stabilności politycznej we Francji jest znalezienie premiera, który byłby do zaakceptowania zarówno przez liberalny obóz prezydenta, jak i umiarkowaną prawicę oraz umiarkowaną lewicę. To jest też warunek przyjęcia przed końcem roku budżetu na przyszły rok.