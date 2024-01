Nowy sposób na ograniczenie marnowania żywności

Too Good To Go, firma wpływu społecznego i największy na świecie rynek do zarządzania nadwyżkami żywności, przygotowała Too Good To Go Platform. To zaawansowane narzędzie oparte na AI, które ma pomagać sprzedawcom, zarówno w dużych sieciach supermarketów, jak i w małych sklepach, optymalizować proces zarządzania zasobami.

Too Good To Go Platform w czasie rzeczywistym śledzi terminy przydatności produktów na półkach i podpowiada strategię działania wobec nich. Pozwala m.in. dobierać odpowiednie rabaty cenowe w zależności od prawdopodobieństwa sprzedaży czy sezonowości. To pierwszy system zintegrowany z aplikacją Too Good To Go, która posiada 85 milionów zarejestrowanych użytkowników, co ułatwia redystrybucję produktów, których termin przydatności do spożycia dobiega końca i odblokowuje sieciom zysk z niesprzedanej, nadwyżkowej żywności.

Według danych European Grocery Retailing Institute, straty związane z marnowaniem żywności wynoszą średnio około 2 proc. całkowitego przychodu netto sieci handlowych, co praktycznie odpowiada wartości ich średniej marży. – Too Good To Go współpracuje z największymi detalistami, takimi jak Carrefour, Spar, Auchan, Coop, Biedronka. Użytkownicy tej aplikacji każdego dnia kupują z tych sieci Paczki Niespodzianki. Wprowadzenie Too Good To Go Platform ma w jeszcze lepszy sposób pomóc zarządzać zapasami w sklepach, co pozytywnie wpłynie nie tylko na wyniki finansowe, ale też na zmniejszenie marnotrawstwa żywności – mówi Mette Lykke, CEO Too Good To Go.