Polski gigant Maspex przejmuje czeską Becherovkę

Największa polska firma spożywcza już drugi rok z rozmachem inwestuje w alkohole. Zaraz na początku 2022 r. Maspex z impetem wszedł w ten rynek i dzięki przejęciu spółki CEDC za pomocą jednej transakcji stał się największym producentem mocnych alkoholi w Polsce.

Ten krok musiał się sprawdzić, ponieważ teraz gigant zaskoczył kolejną transakcją. Właśnie przejął znaną nawet w Polsce, a w Czechach wręcz kultową i na pewno najstarszą markę alkoholu — ziołową nalewkę Becherovkę, wraz z jej zakładem produkcyjnym i magazynem w Karlovych Varach.

- Becherovka umocni naszą pozycję w Czechach i na Słowacji. Obecnie to numer dwa w segmencie likierów ziołowych w Czechach. To, co dla nas bardzo ważne – jest to marka z tradycjami, produkowana nieprzerwanie od 1807 r. - mówi Krzysztof Pawiński, prezes i współzałożyciel Maspexu.

Firma widzi w niej spory potencjał, ich zdaniem wpisuje się w trendy zmiany profilu konsumpcji napojów na te o niższej zawartości alkoholu, eksperymentowania ze smakami czy też premiumizacji. W ten sposób Maspex oferuje napoje dla każdej grupy wiekowej, od Kubusia dla dzieci, po alkohole mocne dla dorosłych.