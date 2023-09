Sprawdzono, jakie napoje alkoholowe z polskich owoców są preferowane przez konsumentów w naszym kraju. Z badania, które przeprowadził Kantar Polska, wynika, że rośnie popularność wina z polskich zbiorów – 49 proc. badanych miało okazję spróbować polskiego wina. Jednak najbardziej popularnym rodzajem trunku sporządzanego z użyciem polskich owoców są tradycyjne w naszym kraju nalewki. Nalewek próbowało 70 proc. badanych.

Reklama

Wśród nalewek największą popularnością cieszą się te z malin, pigwowca, aronii i porzeczki. Z polskich win obecnie najpopularniejsze są wina z winogron. Rosnąca popularność polskich win gronowych, to efekt rosnącej liczby polskich winnic, które produkują wina coraz wyższej jakości, a przy okazji odtwarzają średniowieczne tradycje winiarskie z czasów tzw. średniowiecznego optimum klimatycznego.

Czytaj więcej Biznes Miliarder sprzedaje kolekcję cennych win. Dom aukcyjny liczy na rekord Tajwański miliarder Pierre Chen wystawia na aukcji 25 tysięcy butelek wina ze swojej imponującej kolekcji. Niektóre z najrzadszych mają wartość nawet 190 tys. dolarów za sztukę.

Sama popularność nalewek nie jest zaskoczeniem. W rozmowie z serwisem Strefa Biznesu ekspertka Kantar Polska Dagmara Towarek przyznawała, że jest to bardzo popularny w Polsce rodzaj trunku. Polacy, co warto zauważyć, nie tylko kupują nalewki, ale wciąż licznie robią je samodzielnie, na domowe potrzeby. Koniec lata i początek jesieni to czas, gdy w wielu gospodarstwach domowych powstają trunki na podstawie rodzinnych przepisów.

Wciąż mniej popularnymi trunkami z polskich owoców są cydr i perry – napoje z jabłek i gruszek. Im jednak może pomóc planowane na październik zniesienie akcyzy na cydr i pozostałe trunki na bazie jabłek i gruszek o zawartości alkoholu do 5 procent objętości. Obecnie wynosi ona 97 zł od hektolitra gotowego wyrobu. Zniesienie akcyzy zwiększy konkurencyjność tych trunków i, jak szacują eksperci stojący za projektem zniesienia podatku akcyzowego od tych napojów, pozwoli zwiększyć produkcję nawet do 70 mln litrów rocznie, co pozwoliłoby zagospodarować do 90 tys. ton jabłek.