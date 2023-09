Danone inwestuje 230 mln zł w zakład produkcyjny w Opolu

W obecności przedstawicieli lokalnych władz i przedstawicieli samorządu oficjalnie rozpoczęto wartą 230 mln złotych inwestycję w należących do koncernu Danone Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu. Do produkowanych obecnie marek takich, jak BoboVita czy Bebilon 2, dołączą specjalistyczne produkty do żywienia medycznego, dotychczas produkowane w ramach koncernu tylko w Holandii.

Reklama

- Inwestycja zwiększy elastyczność naszego łańcucha dostaw, co oznacza, że będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby większej liczby pacjentów lokalnie, a jednocześnie realizować naszą misję, jaką jest niesienie zdrowia przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Ta rozbudowa jest najnowszym przykładem realizacji strategii Renew DANONE, ponieważ inwestujemy w odpowiedź na zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa i rozwijamy naszą kategorię specjalistycznego żywienia – mówił na otwarciu inwestycji Antoine de Saint-Affrique, CEO Danone.

Skutkiem inwestycji będzie produkcja w Polsce specjalistycznych preparatów do żywienia dojelitowego. Tym samym Nutricia będzie jedyną firmą w Polsce, spośród dostawców takich produktów, z zapleczem produkcyjnym w Polsce.

– Wiemy, jak ważne jest stosowanie żywienia medycznego oraz że powinno ono stanowić integralny element opieki nad chorymi w każdym wieku. Żywienie dojelitowe, każdorazowo zalecane przez lekarza, zapobiega utracie masy ciała, daje siłę do walki z chorobą, ogranicza liczbę infekcji i powikłań, przyspiesza powrót do zdrowia i możliwość podjęcia kolejnych etapów leczenia u pacjentów. Możliwość produkowania tych diet w Polsce przełoży się na jeszcze lepszy dostęp do nich dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują – mówił podczas uroczystości Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający Nutricia Polska.