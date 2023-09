Akcyza na cydr jednak zostaje. Co z obietnicą rządu?

Oznacza to, że w związku z kończącą się kadencją Sejmu projekt trafi do kosza. To już drugi raz, kiedy rząd obiecuje branży zniesienie akcyzy na cydr, który miał być w ten sposób w Polsce w końcu mocniej promowany.

Reklama

To wciąż mały rynek, choć Polska jest jednym z największych producentów jabłek na świecie, a to głównie z nich powstają cydry. Jak wynika z danych NielsenIQ, kategoria ma dwukrotnie szybsze tempo wzrostu wartości sprzedaży aniżeli alkohole ogółem (choć to jedynie 0,12 proc. wartości sprzedaży całego rynku alkoholi). Jednak w ciągu roku Polacy wypili o 25 tys. litrów cydru więcej.

Duże rozczarowanie producentów cydru

Branża liczyła na zniesienie akcyzy, więc teraz producenci są mocno zaskoczeni. – Rozczarowani mogą czuć się przede wszystkim polscy rolnicy, dla których niezwykle istotne jest zwiększenie rynku zbytu jabłek. My, jako producenci cydru bazującego na polskich owocach, uważamy, że decyzja rządu była dobra, ponieważ wspierała rodzimy surowiec – mówi Jakub Nowak, prezes JNT Group.