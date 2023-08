Polscy grzybiarze wysyłają w świat towar za miliardy

Do najpopularniejszych grzybów w Polsce należą kurki, borowiki, podgrzybki, maślaki, rydze czy opieńki. Ale oprócz nich są też grzyby niszowe, chętnie kupowane na eksport. To m.in. lejkowiec dęty, pieprznik trąbkowy czy kolczak obłączasty.

Grzybiarska wolność zbierania, jaką cieszymy się w Polsce, nie jest oczywistością w innych państwach Europy. W Polsce przed zbieraniem grzybów w lasach powstrzymać mogą jedynie zakazy związane z zagrożeniem pożarowym. Czasem połacie lasu bywają też okresowo wyłączane dla spacerowiczów przez organizowane polowania. Nie ma jednak limitów zbiorów grzybów. Tymczasem na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii grzybiarze mogą zebrać jedynie do 2 kilogramów grzybów, we Francji za grzybobranie w lasach państwowych trzeba zapłacić, a w Belgii i Holandii wiele obszarów jest wyłączonych z możliwości zbierania runa leśnego. W Austrii za zbierania runa leśnego w zorganizowanych grupach grozi mandat nawet do 750 euro.

Między innymi dlatego Polska jest potęgą eksportową grzybów. Jesteśmy również największym europejskim producentem pieczarek i światowym eksporterem – co trzecia pieczarka wysłana w świat pochodzi znad Wisły. W 2022 r. eksport wszystkich grzybów z Polski wzrósł o 15 proc., a samych pieczarek – aż o 18 proc. Polska produkuje rocznie nawet 330 tys. t rocznie, gdy kolejna na liście Holandia – 230 tys. t, następne są Włochy, potem Hiszpania. Eksport pieczarek we wszystkich możliwych postaciach – świeżych, chłodzonych, suszonych, konserwowanych na różne sposoby – stanowi 88 proc, czyli 2,24 mld zł z 2,5 mld zł wartości całego eksportu grzybów.

Tradycje uprawy zapoczątkowała spółdzielczość ogrodnicza, potem sprzyjało wysokie bezrobocie i niskie płace – dzięki temu ta procochłonna produkcja trafiła do Polski z Zachodu i dziś to my zaopatrujemy całą Europę.

Naszej dominacji zagrażają jednak rosnące koszty pracy i energii, Polska pomału przestaje być tanim dostawcą żywności. – Nasi producenci zgłaszają nam, że musimy mocno pilnować konkurencyjności cenowej z powodu wzrostu płac i cen energii – mówi Krystian Szudyga, prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych.

W Polsce według branżowych szacunków nawet 80 proc. pracowników pieczarkarni to kobiety. Dominują pracownicy z Ukrainy, ale są też i z Filipin, Sri Lanki czy Nepalu. – Producenci bardzo sobie chwalą tych pracowników za ich sumienność – mówi Szudyga.