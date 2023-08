Kryzys po cichu uderza w zakłady mleczarskie. Pozbawił je zysków

Skok cen w skupie

Kryzys wywołały wysokie ceny energii, ale połączone z absurdalnie wręcz wysokimi cenami mleka w skupie, które w listopadzie 2023 r. osiągnęły 274 zł za 100 kg, z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że to poziom nienotowany od wejścia Polski do UE. Dla rolników dostarczających mleko oznaczało to eldorado, dla przetwórców – problemy. Silny wzrost cen skupu mleka i jednocześnie mocny spadek cen produktów mleczarskich to gotowy przepis na kłopoty i IV kw. ubiegłego roku mocno redukował wcześniejsze zyski. Rolnicy dalej oczekują wysokich cen, bo choć nieoficjalnie przyznają, że już 1,8 zł za litr daje im bezpieczny poziom przychodów, to ceny w skupach przekraczały w ub. roku 3 zł. Rezygnacja z takich przychodów jest bolesna, więc rolnicy żądają nawet interwencyjnych skupów mleka.

Przetwórców dotknęły też koszty energii, które wzrosły w skali roku o 27 proc., a także wynagrodzeń – wzrost o 13,6 proc., i usług obcych – o 19 proc. – policzyła Polska Izba Mleczarstwa. W efekcie dynamika kosztów operacyjnych, które wzrosły o 16,7 proc., do 13,5 mld zł, mocno obciążyła firmy, a zyski brutto spadły do 64,8 mln w I kwartale 2023 r. z 895 mln zł w I kw. 2022 r. Zdaniem ekonomistów ten kryzys jeszcze potrwa, w kolejnych miesiącach będzie już widoczny negatywny efekt wysokiej bazy roku ubiegłego, co może być trudne to nadrobienia wolumenem produkcji.

Przejęcia już trwają

Na zakupy już wybrały się więc mleczarskie potęgi, Mlekovita przejęła w tym roku spółdzielnię Czarnków, Polmlek przejął OSM Końskie, Mlekpol – Jogo. – W procesie konsolidacji nie spodziewam się większej aktywności firm zagranicznych – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk rynków rolnych w Pekao SA. – Polski sektor mleczarski jest jednym z niewielu w krajowej branży spożywczej, gdzie większość liderów rynku to polskie podmioty. Rolnicy, którzy są współwłaścicielami, wraz z samym zakładem przetwórczym tworzą mocno zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa, które co do zasady stabilnie funkcjonują na tym zmiennym rynku – dodaje. Dostrzega dwa impulsy do konsolidacji firm – finansowy, a drugi to presja na ceny mleka. W efekcie dzisiejszych cięć cen firmy mogą tracić dostawców.