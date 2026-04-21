Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 20 na 21 kwietnia:

Reklama Reklama

Waży się los rozmów pokojowych USA–Iran w Islamabadzie

Na nieco ponad dobę przed wygaśnięciem zawieszenia broni między USA, Izraelem a Iranem (jego obowiązywanie zakończy się o 2.00 czasu polskiego 23 kwietnia) nadal nie wiadomo, czy w Islamabadzie dojdzie do kolejnej rundy rozmów pokojowych. Serwis Axios podaje, powołując się na swoje źródła, że J.D. Vance, wiceprezydent USA, stojący na czele amerykańskiego zespołu negocjatorów, udaje się do Pakistanu, ale nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że na rozmowy przyjedzie delegacja irańska, choć serwis Axios twierdzi, że irańscy negocjatorzy dostali zielone światło na udział w rozmowach od najwyższego przywódcy duchowego Iranu Modżtaby Chameneiego.

W skład delegacji amerykańskiej, oprócz Vance'a, mają wchodzić też specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner.

Poważną przeszkodą na drodze do udziału Iranu w rozmowach jest utrzymująca się amerykańska blokada cieśniny Ormuz, która jest de facto blokadą irańskich portów (Amerykanie nie pozwalają statkom wypływać z irańskich portów przez cieśninę Ormuz, ani wpływać do irańskich portów tym samym szlakiem).

Donald Trump przekonuje w serwisie Truth Social, że porozumienie z Iranem uda mu się osiągnąć „względnie szybko” i że będzie ono lepsze niż porozumienie mocarstw zachodnich z Teheranem z 2015 roku, które, w ocenie Trumpa, otwierało Iranowi drogę do posiadania broni atomowej.

Tymczasem przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf w serwisie X napisał, że Iran „nie akceptuje negocjacji w cieniu gróźb”, wskazując w tym kontekście nałożenie przez USA blokady na irańskie porty. „Chcą zmienić stół negocjacyjny w stół kapitulacji” – dodał. I stwierdził, że Iran przygotował się w ciągu dwóch tygodni do „odsłonięcia nowych kart na polu bitwy”.

Dostawy ropy z Rosji, których wznowienia domagał się Viktor Orbán, ruszą do końca kwietnia

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie wyemitowanym przez ukraińską telewizję wieczorem 20 kwietnia poinformował, że naprawa uszkodzonego w rosyjskim ataku rurociągu „Przyjaźń”, którym ropa z Rosji płynie na Słowację i Węgry, zakończy się do końca kwietnia. – Będzie gotów do działania do końca kwietnia – stwierdził Zełenski. Rurociąg został uszkodzony w rosyjskim ataku pod koniec stycznia.

Ropociągi w Europie Środkowo-Wschodniej Foto: PAP

Wcześniej zwycięzca wyborów parlamentarnych na Węgrzech, lider partii Tisza, Péter Magyar rozmawiał telefonicznie z Zełenskim i apelował do niego, by ponownie uruchomić uszkodzony rurociąg tak szybko, jak to możliwe, i aby wznowić dostawy ropy za jego pośrednictwem.

W czasie kampanii wyborczej przed wyborami na Węgrzech wznowienia dostaw ropy z Rosji rurociągiem „Przyjaźń” domagał się od Ukrainy Orbán. Od wznowienia tych dostaw premier Węgier uzależnił zgodę na przekazanie przez UE Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro, która ma uratować ukraińskie finanse publiczne przed załamaniem się.

Orbán i premier Słowacji Robert Fico zarzucali Ukrainie, że tak opóźnia naprawę rurociągu. Kijów zaprzeczał tym oskarżeniom.

Sekretarz pracy odchodzi z administracji Donalda Trumpa

Lori Chavez-DeRemer, dotychczasowa sekretarz pracy w administracji Donalda Trumpa, odchodzi ze stanowiska – potwierdził Biały Dom. Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung poinformował, że Chavez-DeRemer porzuca administrację, by rozpocząć pracę w sektorze prywatnym.

Ustępująca sekretarz określiła swoją pracę w administracji mianem „honoru i zaszczytu”. Obowiązki sekretarza pracy przejmie teraz dotychczasowy zastępca Chavez-DeRemer, Keith Sonderling

Czytaj więcej Polityka Prokurator Generalna USA Pam Bondi zdymisjonowana Prezydent Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że Prokurator Generalna USA Pam Bondi zostanie „przeniesiona na inne stanowisko”...

Chavez-DeRemer jest trzecią przedstawicielką administracji Trumpa, która opuszcza ją w ostatnich tygodniach. Wcześniej stanowiska stracili prokurator generalna Pam Bondi i kierująca Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem.

W ostatnim czasie Chavez-DeRemer znajdowała się na cenzurowanym. Amerykańskie media informowały, że jej działania są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez wewnętrzny organ nadzorczy Departamentu Pracy. Według „The New York Times” inspektor generalny Departamentu miał analizować treść informacji tekstowych wysyłanych przez Chavez-DeRemer, jej doradców i członków rodziny do młodych pracowników Departamentu.

CBS News informował, że mąż Chavez-DeRemer otrzymał zakaz wstępu do siedziby Departamentu Pracy w Waszyngtonie, po tym, jak dwie kobiety pracujące tam poinformowały, że mężczyzna „dotykał je w niewłaściwy sposób”.

Jest porozumienie w PiS?

20 kwietnia wieczorem Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, z którym rozmawiał o powołanym przez byłego premiera Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej Kaczyński groził, że dla osób, które wejdą w skład stowarzyszenia nie będzie miejsca na listach PiS. Ok. 3.00 21 kwietnia europoseł PiS Adam Bielan wrzucił do serwisu X zdjęcie, na którym widać jego, Kaczyńskiego i Morawieckiego. Zdjęciu towarzyszy opis: „Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi”.