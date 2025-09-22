Materiał przygotowany przez Urząd Gminy Ciechanów

W opracowaniu Urzędu Statystycznego w Warszawie pt. „Prognoza ludności dla gmin województwa mazowieckiego do 2040 r.” wskazano, że gmina Ciechanów należy do nielicznych jednostek w regionie, w których przewiduje się znaczący wzrost liczby mieszkańców. Dane te potwierdzają atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz jej potencjał rozwojowy w nadchodzących latach. Obszar gminy wynosi 140,23 km kw., w tym użytki rolne (78 proc.) oraz użytki leśne (16 proc.). Gmina stanowi 13,2 proc. powierzchni powiatu.

Układ komunikacyjny gminy Ciechanów tworzą przede wszystkim drogi krajowe, w tym droga krajowa nr 60 oraz nr 50, a bliskość trasy ekspresowej S7 oraz sieć dróg wojewódzkich oraz sieć kolejowa czyni gminę dostępną komunikacyjnie. Gmina, ze względu na swoje położenie w powiecie ciechanowskim, ma dostęp do ważnych arterii komunikacyjnych, które ułatwiają połączenie z innymi regionami województwa mazowieckiego, w szczególności z Warszawą, Olsztynem czy Białymstokiem.

Foto: Mat. prasowe

W dziedzinie szkolnictwa na terenie gminy Ciechanów funkcjonują dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Chotumiu oraz Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie. Przy Urzędzie Gminy Ciechanów funkcjonuje również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast główną instytucją kultury w gminie Ciechanów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu. W zakresie infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej gmina planuje budowę dwóch nowoczesnych placówek przedszkolnych oraz głęboką modernizację dwóch funkcjonujących na terenie gminy szkół. Projektowana jest też rewitalizacja zabytkowego parku w Sokołówku, co pozwoli na stworzenie pierwszej nowoczesnej instytucji kultury na tym obszarze i zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy.

Gmina Ciechanów to miejsce przyjazne rozwojowi i inwestycjom.

Foto: Mat. prasowe

Gmina Ciechanów od lat konsekwentnie buduje wizerunek samorządu otwartego, przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom. To dynamicznie rozwijająca się jednostka, w której z powodzeniem łączą się tradycja, nowoczesność i troska o zrównoważony rozwój. Samorząd stawia na otwartość wobec nowych inicjatyw i inwestycji. Dzięki odpowiedzialnej polityce planistycznej, przejrzystym procedurom oraz partnerskiemu podejściu do przedsiębiorców gmina tworzy warunki sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej. Inwestorzy mogą liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne, lecz także na przychylność władz i dobrą współpracę z lokalną społecznością. Rozwój gospodarczy idzie w parze z dbałością o jakość życia mieszkańców. Gmina systematycznie inwestuje w infrastrukturę drogową, oświatową i sportowo-rekreacyjną, zapewniając jednocześnie ochronę środowiska i wysoki standard usług publicznych. Dzięki temu staje się miejscem atrakcyjnym nie tylko do prowadzenia biznesu, lecz także do życia i wypoczynku. Otwartość na nowe pomysły i inwestycje sprawia, że gmina Ciechanów jest dziś postrzegana jako partner godny zaufania, gotowy do współpracy zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami, jak i z inwestorami zewnętrznymi. To samorząd, który patrzy w przyszłość, nie zapominając o wartościach, które budują wspólnotę i wzmacniają lokalną tożsamość.

Gmina Ciechanów sukcesywnie zwiększa nakłady na inwestycję, co jest wyraźnym dowodem na konsekwentną politykę rozwoju lokalnego. Trend wzrostowy jest zauważalny już od 2023 r. i utrzymuje się w kolejnych latach, obejmuje zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i projekty podnoszące jakość życia mieszkańców. W 2025 r. kwota przeznaczona na inwestycje wyniosła ponad 35 mln zł, natomiast w 2026 r. zaplanowano dalsze zwiększenie tych wydatków do ponad 40 mln zł, co będzie stanowiło prawie 50 proc. budżetu. Stały wzrost środków w tym obszarze wskazuje, że władze gminy stawiają na dynamiczny rozwój, modernizację przestrzeni publicznej i poprawę jakości życia.

Foto: Mat. prasowe

Gmina Ciechanów stawia na rozwój nowoczesnych obszarów inwestycyjnych. Szczególny nacisk kładzie na odnawialne źródła energii, magazyny, centra danych oraz innowacyjne technologie. Wspiera także rozwiązania dla przemysłu i rolnictwa, tworząc przyjazne warunki inwestorom. Gmina na ten moment pozyskała dofinansowanie na realizację zadania: „Utworzenie spółdzielni energetycznej w Gminie Ciechanów wraz z zapewnieniem zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska”. Projekt zakłada działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności energetycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Ciechanów. W ramach zadania planuje się:

wsparcie doradczo-organizacyjne i działania promujące utworzenie spółdzielni energetycznej w gminie Ciechanów;

inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym budowę instalacji fotowoltaicznych;

tworzenie systemów magazynowania energii w budynkach użyteczności publicznej;

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez montaż mikroinstalacji PV;

wdrożenie monitoringu obciążenia sieci i dostosowanie jej do energetyki rozproszonej;

szkolenia dla pracowników gminy w zakresie funkcjonowania spółdzielni energetycznych;

edukację mieszkańców na temat transformacji energetycznej i klimatu, m.in. poprzez seminarium;

rozwój spółdzielni przez opracowanie rozwiązań w obszarze ciepłownictwa i energetyki.

Gmina Ciechanów to nowoczesna i dynamiczna gmina o bardzo dużym potencjale rozwojowym, otwarta dla inwestorów. Oferujemy potencjalnym inwestorom pomoc w wyszukiwaniu terenów inwestycyjnych, wsparcie planistyczne i administracyjne w procesie inwestycyjnym, niskie podatki i przyjazną obsługę.

