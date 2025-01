W trakcie wtorkowego spotkania w Ciechanowie ksiądz Jóźwiak, proboszcz jednej z lokalnych parafii, zwracając się do Nawrockiego stwierdził, że kandydat na prezydenta powinien „wymierzyć prawy lub lewy prosty” prof. Antoniemu Dudkowi. Było to nawiązanie do skrytykowania przez prof. Dudka Nawrockiego – znany historyk i politolog mówił, że Nawrocki jest osobą niebezpieczną.



Nawrocki nie zaprotestował po usłyszeniu tych słów i w żaden sposób się do niech nie odniósł. Odnosząc się do życzeń wyborczego zwycięstwa, jakie usłyszał od księdza, powiedział „Bóg zapłać”.



Rafał Trzaskowski oczekuje „jasnej reakcji” od Karola Nawrockiego po wypowiedzi księdza z Ciechanowa

O wypowiedź księdza i reakcję Nawrockiego spytano jego rywala w wyborach, kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. - Ja byłem zawsze do tej pory przekonany, że Kościół uczy o nadstawianiu drugiego policzka, a nie wymierzania sprawiedliwości - stwierdził prezydent Warszawy.



- To jest coś niebywałego, aby nawoływać na spotkaniach politycznych do agresji, na dodatek robi to ksiądz proboszcz – dodał Trzaskowski.