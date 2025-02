Jednym z najważniejszych atutów prefabrykacji jest przyspieszenie procesu realizacji inwestycji. Dzięki produkcji gotowych elementów w nowoczesnych fabrykach, optymalnemu planowaniu i przeniesieniu większej części prac z budowy pod dach fabryki, wykonywanie prac na budowie może przebiegać znacznie szybciej i efektywniej – mówi Tomasz Seremet, prezes zarządu Pekabex BET SA, największego producenta prefabrykowanych elementów żelbetowych. Pekabex posiada obecnie sześć fabryk produkujących elementy konstrukcji prefabrykowanych, w tym jedną w Marktzeuln w Niemczech. Firma prowadzi działalność praktycznie w całej Europie. Projekty referencyjne Pekabexu znaleźć można m.in. w Niemczech, Szwecji, Norwegii czy Holandii.

Elementy z fabryki, montowane na budowie

Prefabrykacja w budownictwie to proces wytwarzania gotowych elementów lub modułów budowlanych w kontrolowanych warunkach fabrycznych, a następnie transport i montaż na placu budowy. Prefabrykować można ściany, płyty stropowe, słupy, schody, balkony czy całe konstrukcje dachu.

– To powoduje znaczne ograniczenie prac do wykonania na budowie i skrócenie czasu realizacji. Dzięki nowoczesnym procesom produkcji w fabrykach, do realizacji budynku mieszkalnego potrzebnych jest znacznie mniej pracowników niż przy tradycyjnej technologii budowania. Ma to kluczowe znaczenie już obecnie, gdy obserwujemy znaczne zmniejszenie siły roboczej dostępnej na rynku, a korzyść ta może mieć jeszcze większe znaczenie w niedalekiej przyszłości – uważa Bartosz Dąbrowski, regionalny dyrektor sprzedaży, Pekabex BET SA.

Szybka budowa przekłada się na skrócenie czasu realizacji inwestycji, co jest niezwykle istotne dla deweloperów, potencjalnych nabywców mieszkań, a także inwestorów instytucjonalnych czy funduszy inwestycyjnych, którzy przychody z inwestycji mogą czerpać znacznie szybciej.

Budowa konstrukcji budynku mieszkaniowego to ok. sześć miesięcy metodą tradycyjną, a z prefabrykatów zajmie to ok. 50 dni, czyli trzy razy krócej. Dla przykładu, firma Pekabex realizuje dla funduszu inwestycyjnego osiedle z 450 mieszkaniami na wynajem w Poznaniu. I dzięki temu, że wykorzystano w nim technologię prefabrykacji inwestycja będzie mogła zacząć zarabiać 4-5 miesięcy wcześniej, niż gdyby budynki powstawały w sposób tradycyjny.

Tacy klienci, jak deweloperzy, generalni wykonawcy, fundusze inwestycyjne czy klienci instytucjonalni mogą liczyć na kompleksową obsługę swojej inwestycji, począwszy od przygotowania koncepcji i doradztwa, poprzez wykonawstwo skutkujące skróceniem czasu realizacji, uniezależnieniem od dostępności i kosztu siły roboczej a także na większe skalowanie swojego biznesu poprzez dostarczenie na rynek większej ilości mieszkań w krótszym czasie.

Korzyści ekonomiczne z tego rozwiązania są znaczące. Ale nie tylko one wchodzą w grę. Są też inne, równie ważne. Chociażby wysoka jakość wykonanych elementów.

– Elementy prefabrykowane są produkowane w kontrolowanych warunkach, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów oraz problemów jakościowych. Wyspecjalizowani pracownicy i powtarzalne procesy produkcyjne pozwalają również osiągnąć znacznie lepsze tolerancje produkcyjne i parametry techniczne niż te osiągalne na budowie – mówi Bartosz Dąbrowski.

Podkreśla, że w ścianach i stropach prefabrykowanych można umieścić na etapie produkcji puszki i peszle elektryczne z dokładnością do kilku milimetrów a płaskość produkowanych elementów w niektórych przypadkach eliminuje potrzebę tynkowania. W efekcie, budynki powstające z prefabrykatów wymagają na budowie mniejszych nakładów na prace wykończeniowe niż te wykonane w technologii tradycyjnej.

Mniej odpadów na placu budowy

Takie budownictwo jest także korzystne dla środowiska. Dlaczego? – Proces produkcji jest bardziej efektywny, dzięki planowaniu jesteśmy w stanie znacznie lepiej wykorzystać surowce i materiały a odpady powstające w fabrykach są łatwiejsze do zarządzania. Co najważniejsze, dużo łatwiej jest prześledzić i pomierzyć cały proces produkcji w fabryce, dzięki temu np. Pekabex dostarczyć może dokładne obliczenia i certyfikaty emisji CO2 dla swoich realizacji.

A to jeszcze nie wszystko. Kolejnym plusem technologii prefabrykacji, który należy rozpatrywać w perspektywie porównania z technologią tradycyjną i analizując budżet inwestycji jest niewątpliwie zwiększona powierzchnia użytkowa mieszkalna czyli tzw. PUM.

– Producenci elementów prefabrykowanych i wykonawcy konstrukcji w tej technologii zgodnie twierdzą, że korzyści wynikające ze zwiększonego PUM sięgają średnio około pięć proc. powierzchni inwestycji. To z kolei powoduje, że dla przykładowej inwestycji na 100 mieszkań możemy otrzymać dodatkową powierzchnię użytkową równoważną z pięcioma dodatkowymi mieszkaniami – mówi Bartosz Dąbrowski. Jego zdaniem gdyby budować chociaż połowę mieszkań rocznie w technologii prefabrykacji, zamiast dwóch procent – jak podaje GUS, to mielibyśmy na rynku co roku dodatkowe pięć tysięcy mieszkań.

Produkcja elementów konstrukcyjnych poza placem budowy stabilnie rozwija się w Europie Zachodniej, czy w Azji. W Polsce przez ostatnie 30 lat była w cieniu budownictwa tradycyjnego. Dopiero ostatnie wzrosty cen i ograniczenie dostępności siły roboczej w budownictwie oraz zwrócenie się architektów w stronę nowoczesnego designu, spowodowały znaczące zainteresowanie budownictwem prefabrykowanym.

Tylko firma Pekabex w tej chwili realizuje kilkadziesiąt projektów. I może z racji nowych inwestycji w swoich fabrykach przyjąć zlecenia na kolejne w całej Polce i za granicą.

Z takiego budownictwa chętnie korzystają samorządy – przy budowie mieszkań socjalnych, czy komunalnych lub w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego, czy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, ale też firmy z sektora PRS (Private Rented Sector) czyli rynku najmu długoterminowego oraz prywatnych akademików.

– Dzięki powtarzalnym rozwiązaniom klient otrzymuje kontrolowaną jakość i niezmienność rozwiązań technicznych. W skrócie może zająć się biznesem – komercjalizacją, najmem i sprzedażą bez obaw, że jakość wykonania będzie niezadowalająca – mówi Adam Konieczny, dyrektor sprzedaży, Generalne Wykonawstwo, Pekabex BET SA.

Potrzebna mniejsza liczba ekip budowlanych

Prefabrykacja pozwala w znaczący sposób ograniczyć ilość ekip budowlanych odpowiedzialnych za poszczególne prace na placu budowy. I tym samym rozwiązują się problemy z brygadami murarzy, betoniarzy, tynkarzy, a przecież każda z tych ekip to możliwość popełnienia błędu czy fuszerki, więc prefabrykacja, to też mniejsze koszty nadzoru nad wspomnianymi pracownikami. Sprawdzi to się zwłaszcza – w przypadku budowy całego osiedla, a nie tylko jednego budynku. Wówczas bardzo często przy takich inwestycjach wznoszonych metodą tradycyjną każdy z tych budynków potrafi różnić się od siebie jakościowo, gdyż był wykonywany przez inne brygady. A klienci nie lubią takich sytuacji.

Prefabrykaty – powodują, że do tych samych zadań trzeba będzie skierować znacznie mniej budowlańców. W przypadku budowy standardowej wielkości budynku mieszkalnego, w technologii tradycyjnej, potrzeba ok.40 osób, a przy prefabrykacji cztery – pięć razy mniej.

– Realizując osiedle złożone z 4-6 budynków na jednym placu łatwo zauważyć że przy klasycznej metodzie potrzebowalibyśmy ok. 200 ludzi. W prefabrykacji pięć razy mniej – zauważa Adam Konieczny.

A to ma znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy w wielu dużych miastach są ogromne problemy mieszkaniowe, a pracowników do ich budowy brakuje.

– Zbudowanie dużej liczby mieszkań w powtarzalnej jakości jest nieocenione. Tutaj zyskujemy dodatkowe aspekty – trwałość, bo beton jako materiał jest bardzo odporny i mało podatny na dewastacje. Klatki schodowe, części wspólne w nowoczesnym designie ale bądź co bądź w „żywym” betonie są praktycznie niezniszczalne oraz wysokie standardy parametrów technicznych. Elementy prefabrykowane spełniają wszelkie wymagania budownictwa energooszczędnego, akustyki i ochrony przeciwpożarowej– zauważa Adam Konieczny.

Kompleksowość i bezpieczeństwo realizacji

Istotne znaczenie dla spółek miejskich ma kompleksowość realizacji – wszystko w jednym miejscu. Od wyprodukowania, dostarczenia i montażu elementów prefabrykowanych po generalne wykonawstwo inwestycji – mówi przedstawiciel firmy Pekabex.

Dodaje, że prefabrykacja zapewnia bezpieczeństwo dzięki innowacyjnym rozwiązaniom inżynieryjnym, szczególnie w zakresie zwiększonej nośności i odporności przeciwpożarowej.

Trzeba pamiętać, że prefabrykaty są testowane pod kątem wytrzymałości na obciążenia mechaniczne oraz odporności na warunki atmosferyczne, które mają coraz większy wpływ na bezpieczeństwo gotowych obiektów w okresie eksploatacji.

