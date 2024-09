Ponieważ priorytety wydają się przesuwać w kierunku większego skupienia się na wpływie i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zespół Deutsche Bank Corporate Bank ESG Client Solutions zidentyfikował osiem kluczowych tematów, którymi firmy powinny się kierować w nadchodzących miesiącach.

1. Skupienie się na planach transformacji – zapewnienie jasnych, wymiernych i wykonalnych ścieżek prowadzących do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto

Do czerwca 2023 r. 929 firm z listy Forbes 2000 wyznaczyło cele zerowej emisji netto, podwajając liczbę 417 z grudnia 2020 r. W tym samym okresie łączny roczny przychód objęty celami zerowej emisji netto wzrósł z 3,8 bln USD do 26,4 bln USD. W celu osiągnięcia progu klimatycznego 1,5°C do połowy stulecia natychmiast należy podjąć długoterminowe zobowiązania w tym zakresie. Climate Action 100+ opublikowała oceny spółek, pokazując, że większość z nich działa zbyt wolno, aby dostosować się do celów porozumienia paryskiego z 2015 r. i wypełnić swoje zobowiązania wobec inwestorów.

2. Przyspieszenie transformacji energetycznej

W 2024 r. przyspieszyły inwestycje i pojawiły się nowe inicjatywy w zakresie transformacji energetycznej. Oczekuje się, że moc energii odnawialnej wzrośnie w zakresie wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej, przy czym ta pierwsza ma stać się najważniejszym źródłem energii do 2050 r. na całym świecie, prognozuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE). Co więcej, wodór jest stymulowany przez inwestycje w postęp technologiczny, chociaż do wytwarzania wodoru w zrównoważony sposób jest jeszcze daleko.

3. Priorytety geopolityczne kształtują ESG

Pozyskiwanie kluczowych surowców związanych z odnawialnymi źródłami energii stało się wyzwaniem, a dominujący globalni gracze – tacy jak UE, USA i Chiny – opracowują strategie mające na celu identyfikację słabych punktów i poprawę odporności łańcuchów dostaw kluczowych surowców. Obecnie najbardziej dostępne metale ziem rzadkich znajdują się w geopolitycznych punktach krytycznych – 70% wyprodukowały Chiny w 2022 r.

4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i obiegu zamkniętego

Korporacje dążące do osiągnięcia celów w 2024 r. powinny być na bieżąco z nowymi trendami, takimi jak rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji, obieg zamknięty oraz coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe. Wszechobecność narzędzi AI może pozwolić firmom usprawnić analizę danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, a tym samym zwiększyć efektywność raportowania. Zwiększenie wykorzystania materiałów o obiegu zamkniętym jest niezbędne do osiągnięcia celów transformacji energetycznej, które opierają się na metalach ziem rzadkich.

5. Dotrzymywanie kroku (stale) zmieniającemu się środowisku regulacyjnemu

Od stycznia 2024 r. w unijnej taksonomii obowiązują kryteria dla czterech dodatkowych celów środowiskowych i klimatycznych: zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów. Dalsze zmiany nastąpią w grudniu tego roku, kiedy to zacznie obowiązywać rozporządzenie EU Green Bond Standard (EuGBS) – określające wymogi, w których zrównoważone obligacje są określane jako „europejskie zielone obligacje”.

6. Nowe systemy ustalania cen emisji dwutlenku węgla Ceny emisji dwutlenku

węgla zyskują na znaczeniu jako narzędzie polityczne do zarządzania emisjami. W maju 2023 r. UE przyjęła mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM), taryfę na produkty wysokoemisyjne – takie jak stal, cement i niektóre rodzaje energii elektrycznej – importowane do Unii Europejskiej. Okres przejściowy CBAM rozpoczął się 1 października 2023 r., a od 2026 r. przedsiębiorstwa będą dostarczać certyfikaty CBAM. Ponadto korporacje coraz częściej wprowadzają wewnętrzne ceny emisji dwutlenku węgla jako narzędzie do osiągnięcia celów klimatycznych. W ten sposób mogą to uwzględnić w decyzjach biznesowych i inwestycyjnych, zachęcając do efektywności i umożliwiając innowacje niskoemisyjne.

7. Nowe granice bioróżnorodności i kapitału przyrodniczego

Kolejną kwestią, z którą mierzą się korporacje, jest różnorodność biologiczna i kapitał przyrodniczy, ponieważ nowe ujawnienia, nowe inicjatywy i inwestycje wciąż rosną. Walka z niedoborem wody jest w tym roku w centrum uwagi, a społeczności inwestycyjne, korporacyjne i polityczne priorytetowo traktują środki w zakresie adaptacji do zmian klimatu – takie jak zarządzanie suszami i plany oszczędzania wody.

8. Łańcuchy dostaw są kluczową dźwignią do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto

Emisje generowane przez łańcuchy dostaw są również kluczowym elementem do osiągnięcia celów dekarbonizacji. W zależności od sektora i firmy mogą stanowić do 90% śladu węglowego przedsiębiorstw. Jednak zwykle nie mogą być kontrolowane przez firmę, a zatem trudno je obliczyć i zmniejszyć.

