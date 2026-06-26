Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych został opublikowany 1 czerwca 2026 r. w Rządowym Centrum Legislacji i obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Jedna z zaproponowanych zmian dotyczy rozszerzenia grupy osób zwolnionych z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

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Będzie nowa ulga dla osób z niepełnosprawnościami

Obecne przepisy przyznają takie zwolnienie osobom niewidomym oraz ich przewodnikom. Zdaniem resortu jest to zbyt wąski zakres, ponieważ pomija osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności, które również mogą wymagać pomocy podczas podróży, leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego.

„Taki zakres zwolnienia, ograniczony jedynie do osób niewidomych, jest niewystarczający z punktu widzenia wspierania aktywności osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz równego ich traktowania. Proponuje się więc objęcie zwolnieniem z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym oraz towarzyszących im asystentów” – czytamy w projekcie ustawy.

Kto zostanie zwolniony z opłat?

Po wejściu nowych przepisów w życie zwolnienie będzie przysługiwać:

osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

jednej osobie towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością.

W uzasadnieniu resort powołuje się na dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. Wynika z nich, że około 3,5 mln osób w Polsce ma orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, a około jedna czwarta tej grupy posiada orzeczenie o stopniu znacznym. Jednocześnie w celach turystycznych wyjeżdża tylko 19 proc. osób należących do tej grupy.

Tyle będą mogły zaoszczędzić osoby objęte ulgą

Opłata miejscowa może zostać wprowadzona w miejscowościach, które mają korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe, warunki, które umożliwiają pobyt w celach: turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Z kolei opłata uzdrowiskowa może obowiązywać na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym. W 2026 r. maksymalna opłata miejscowa wynosi 3,46 zł za dobę, a uzdrowiskowa 6,67 zł.

Podczas 21-dniowego pobytu w sanatorium osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun płaciliby łącznie 280,14 zł opłaty uzdrowiskowej, przy założeniu, że obowiązuje tam maksymalna stawka. Po zmianie przepisów cała ta kwota zostanie w kieszeni.