Prof. Grzegorz Kołodko: Przejmowanie mediów publicznych i prokuratury przez rząd Tuska

W trakcie rozmowy odniósł się do ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie, oceniając ich wpływ na gospodarkę światową oraz sytuację w Polsce. Głównym tematem była jednak sprawa przywracania praworządności w naszym kraju.

Mam mieszane uczucia, z przewagą negatywnych — oceni Kołodko. Przypomniał, że jeden z wybitnych konstytucjonalistów określił to, co się dzieje, jako przewracanie praworządności, a nie jej przywracanie. Zaznaczył, że cel nie uświęca środków, a jeśli mówimy o praworządności, sami musimy postępować zgodnie z nią. W kontekście działań koalicji, w tym premiera, profesor Kołodko krytycznie odniósł się do sposobu przejęcia mediów publicznych i zmian w Prokuraturze Krajowej.

Prof. Jacek Skała: Czy Ewa Wrzosek zasługuje na Order Orła Białego?

Drugim gościem programu był prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Wypowiedział się m.in. na temat prokurator Ewy Wrzosek oraz słów ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który pochwalił jej działania w sprawie odbijania mediów publicznych z rąk PiS.

Skała z humorem zauważył, że ceni sobie u Pani prokurator Wrzosek zamiłowanie do joggingu. Często można przeczytać na jej portalach społecznościowych, że masa prawników biega. Byleby nie biegała po urzędach pocztowych, czy na posyłki kancelarii adwokackich. I nie jest w tym wypadku bieg po orła białego- stwierdził Skała.

Prokurator ocenił też plany rządu dotyczące reformy prokuratury.