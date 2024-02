W relacji małżeńskiej bardzo istotna jest komunikacja i to jej brak jest najczęstszą przyczyną przyszłych problemów. Zdrady, problemy finansowe, czy długi to jedne z głównych spotykanych problemów, które prowadzą do separacji lub rozwodu i te kwestie już zdecydowanie podlegają prawnym regulacjom.

W razie wystąpienia problemów w związku w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń typu np. narażenia rodziny na długi, należy, jak najszybciej zgłosić sprawę o rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Możemy tego dokonać sądownie lub u notariusza, jednak konieczna jest wtedy obecność obydwojga małżonków. To może okazać się trudne ze względu na fakt, że druga strona najczęściej nie zauważa swojego złego postępowania. Jeśli chodzi o rozdzielność warto przekalkulować sobie zyski i straty, ponieważ sytuacja ta może okazać się niezbyt korzystnym wyjściem, kiedy podejrzewamy drugą osobę o zdradę.

Związki nieformalne - konkubinat do dodatkowego zabezpieczenia

Coraz więcej osób decyduje na pozostanie w związku nieformalnym. Konkubinat w Polsce nie jest uregulowany prawnie i potrafi przez to przysporzyć sporo problemów. Związek partnerski nie niesie za sobą automatycznego, jak w przypadku większości małżeństw, współdzielenia majątku. Co więcej, prawo do dziedziczenia w konkubinacie w zasadzie nie istnieje (można jedynie spisać testament), a prawa co do adopcji dziecka bywają mocno ograniczone. Problemem okazuje się również wspólne nabycie mieszkania oraz rozliczenie ewentualnego kredytu po zakończeniu związku. Kwestie konkubinatu powinny zostać w naszym kraju już dawno uporządkowane, jednak sytuacja ta z roku na rok pozostaje bez zmian.

- Najważniejszym problemem w konkubinacie jest brak przejrzystych przepisów dotyczących majątku partnerów – zauważa Katarzyna Bórawska. - Prawo nobilituje jedynie małżeństwo jako formę, która zabezpiecza obie strony w kwestiach majątkowych. W efekcie związki konkubenckie nie posiadają ani regulacji związanych z dziedziczeniem, a prawo do informacji o stanie zdrowia konkubenta jest bardzo ograniczone. Kwestiom finansowym w konkubinacie służy jednak cała masa przepisów dotyczących m.in. zniesienia współwłasności, bezpodstawnego wzbogacenia, czy rozliczenia nakładów posiadacza na cudzą rzecz – i tutaj może pojawić się chaos informacyjny oraz wątpliwości, które warto wyjaśniać z prawnikami.

Zdaniem ekspertki, w sytuacji, jeśli nie zdecydujemy się na zawarcie związku małżeńskiego, warto podpisać między sobą tzw. umowę konkubencką. Przygotowuje ją prawnik, a dla podniesienia jej rangi podpisywana jest przed notariuszem. Określa stosunki majątkowe i podział wspólnie gromadzonego majątku w przypadku ewentualnego rozstania, może zawierać pełnomocnictwa czy upoważnienia do reprezentowania partnera przed bankami czy urzędami, czy upoważniać partnera do szerokiej informacji na temat stanu zdrowia.